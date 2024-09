L’insider Majin Bu, sul suo profilo X, ha rilasciato un’informazione davvero interessante riguardo i prossimi Apple Watch Series 10. Sembra, infatti, che quest’ultimi potrebbero essere protagonisti di nuovo aggiornamento estetico. Quest’ultimo riguarderà le cornici del dispositivo che potrebbero diventare più ridotte che mai. Ci sarà dunque uno schermo senza cornici con tutta la superficie protetta dal vetro. La notizia è trapelata a pochi giorni dall’evento Apple che avrà luogo tra qualche giorno. L’evento è particolarmente atteso anche per il lancio dei nuovi iPhone 16 che verranno presentati sul mercato proprio in occasione di quest’ultimo.

Apple Watch Series 10: trapelate alcune interessanti informazioni

Secondo quanto riportato sembra che l’indiscrezione trapelata sulle cornici sia arrivata dalla stessa azienda di Cupertino. L’insider ha dichiarato di aver scovato la novità quando ha provato ad associare un Watch a un iPhone con iOS 18.1 beta. A prova di ciò, l’insider ha pubblicato uno screenshot dello schermo pubblicato poi su X. L’immagine mostra un orologio inedito che potrebbe essere proprio l’Apple Watch Series 10.

La riduzione delle cornici che separano la cassa dallo schermo risulta essere notevole dal punto di vista dell’estetica del dispositivo. L’ultimo aggiornamento a riguardo era stato introdotto per gli Apple Watch Series 7. Ora, dopo tre generazioni, sembra che l’azienda di Cupertino abbia intenzione di ottenere uno schermo di dimensioni più grandi, il tutto senza aumentare le dimensioni stesse del dispositivo sul polso.

Si tratta solo di voci e al momento non ci sono state dichiarazioni ufficiali sull’argomento da parte di Apple. In ogni caso, le immagini mostrano un dispositivo inedito. L’iOS 18.1 beta, con i rumor emersi, evidenzia dei dettagli interessanti, proprio a pochi giorni dalla presentazione ufficiale dei nuovi Apple Watch. Non resta che attendere per avere maggiori informazioni sul dispositivo dato che fino ad ora sono poche le indiscrezioni trapelate sull’indossabile. Tra qualche giorno finalmente si potranno ottenere maggiori dettagli.