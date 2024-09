Durante il prossimo evento di Apple, denominato “It’s Glowtime”, fissato per il 9 settembre, è prevista la presentazione tra gli altri dispositivi anche dei nuovi Watch dell’azienda di Cupertino. A tal proposito, sono emerse alcune indiscrezioni riguardo l’estetica del nuovo dispositivo. Nello specifico, secondo quanto riportato dal leaker cinese Majin Bu, sembra che i prossimi Apple Watch 10 presenteranno una serie di dettagli interessanti riguardo lo schermo.

Apple Watch 10: cosa cambia con il nuovo display?

Il leaker ha evidenziato come il display del prossimo indossabile di Cupertino potrebbe essere più piatto. La serie Apple Watch ha da sempre presentato uno schermo ricoperto da un vetro con curvatura visibile. Con la nuova serie, invece, questo dettaglio potrebbe cambiare. Se così fosse il modello base della serie 10 si avvicinerebbe a quello degli Apple Watch Ultra e Ultra 2.

Inoltre, potrebbe esserci un aumento della cassa. Nello specifico si passa dal modello 41mm a uno da 42mm e quello da 45 passa a 46mm.

Si tratta di informazioni che non sono state ancora confermate da Apple. Inoltre, è importante sottolineare che Mark Gurman di Bloomberg ha presentato uno scenario diverso. A tal proposito, infatti, ha dichiarato che la nuova serie 10 degli Apple Watch non presenterà cambiamenti significativi dal punto di vista del design. Per Gurman l’unico dettaglio che cambierà rispetto ai modelli precedenti riguarda le dimensioni. Ci sarebbero i formati 45 e 49mm invece che da 41 e 44.

Dunque, le informazioni risultano essere tra loro contrastanti. Non è possibile ancora sapere quali delle indiscrezioni trapelate corrispondono al vero. Sarà dunque necessario attendere l’arrivo del prossimo evento per scoprire quali saranno le principali caratteristiche del prossimo Apple Watch 10. In quell’occasione, oltre agli indossabili, Cupertino presenterà anche i suoi nuovi iPhone 16. Anche in questo caso le indiscrezioni sono varie e bisognerà attendere il lancio ufficiale per scoprire la scheda tecnica completa del nuovo smartphone.