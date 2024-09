CoopVoce Evo 200: 200 Giga e minuti illimitati a 7,90 euro

Sei pronto per una nuova super offerta mobile? CoopVoce Evo 200 torna con una promozione imperdibile! Da oggi, 5 settembre 2024, fino al 2 ottobre 2024, puoi attivare questa incredibile offerta con minuti illimitati, 1000 SMS e 200 Giga a soli 7,90 euro al mese, anziché 9,90. Non solo! Se sei un nuovo cliente che richiede la portabilità del numero, avrai attivazione e primo mese gratuiti! Ti sembra troppo bello per essere vero? Eppure è così!

Immagina avere minuti illimitati per parlare con chi vuoi quanto tempo vuoi, messaggi illimitati e ben 200 Giga di traffico per navigare senza pensieri ovunque tu vada, il tutto a un prezzo incredibile. E la cosa migliore? Il primo mese è GRATIS! Non c’è alcun costo nascosto, nessuna brutta sorpresa dietro l’angolo. Solo un’offerta chiara e trasparente CoopVoce, proprio come piace a te.

Promo CoopVoce per una comunicazione senza eguali

Se sei già cliente CoopVoce? Nessun problema! Puoi comunque approfittare dell’offerta. Certo, non avrai il primo mese gratuito, ma potrai cambiare piano ad un prezzo ugualmente conveniente. Una soluzione vantaggiosa anche per chi è già parte della famiglia CoopVoce! Cosa aspetti? Se stai cercando una nuova offerta con un prezzo extra contenuto e con tutto incluso, CoopVoce Evo 200 fa sicuramente per te. Puoi attivarla subito online o, se non mastichi la tecnologia, recarti in uno dei punti vendita Coop sparsi in Italia (tranne però quelli in Sicilia e Campania).

Vuoi di più? Sono disponibili anche le eSIM per un’esperienza completamente digitale, ma attenzione: il tuo device deve essere compatibile. E se preferisci fare tutto in autonomia, puoi acquistare la Self SIM nei punti vendita Coop, attivarla online e, con la portabilità, riavere il credito speso in bonus telefonico! È arrivato il momento di cambiare operatore e risparmiare. Con CoopVoce Evo 200, hai tutto quello che ti serve ad un costo stracciatissimo che non pensavi possibile. Non lasciare che questa occasione ti sfugga dalle mani. Passa a CoopVoce oggi stesso e inizia a navigare senza limiti!