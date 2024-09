Vodafone Silver: le due offerte partono da 7 EURO al mese

Il mondo Vodafone è diventato famosissimo in tutto il mondo proprio per la grande attitudine del gestore a tenere in mano lo scettro di leader assoluto. In Europa non ci sono dubbi sulla sua effettiva qualità, siccome le migliori reti appartengono proprio ad essa. Al momento tutto è puntato sulle due offerte della gamma Silver che già hanno ampiamente soddisfatto le aspettative a fine 2023.

Tutta l’estate è stata caratterizzata proprio dalla presenza di queste soluzioni mobili, le quali continuano ad essere disponibili. Ovviamente non tutti potranno avere il privilegio di sottoscrivere queste promo.

Vodafone si mette all’opera e batte la concorrenza con le sue offerte migliori: ecco le Silver

La prima delle due è già molto conveniente siccome costa solo 7,99 € ogni mese. Al suo interno oltre ai 100 giga disponibili per navigare in rete con il 4G, ci sono minuti senza limiti e 200 SMS. Per quanto riguarda la seconda offerta, minuti e messaggi restano invariati ma quel che cambia è il prezzo, 9,99 € al mese, e il quantitativo di giga che equivale a 150 in 4G.

È fondamentale per un brand come Vodafone ogni tanto riprendersi i vecchi utenti, sia come dimostrazione di forza che per tenersi vivo. È proprio a tal proposito che dunque nascono queste offerte, le quali avranno ancora tanto spazio per esprimersi. Vodafone però non le destina a tutti gli utenti, ma solo a chi ha determinati requisiti come ad esempio la provenienza da un determinato gestore. Proprio per tale motivazione, va ricordato che chi arriva da un gestore virtuale o da Iliad, può approfittare.

Oltre a questo, c’è anche il periodo promozionale da sfruttare siccome solo per il primo mese o o ognuna delle due offerte Silver costerà solo 5 €. In più si possono ottenere anche 50 giga supplementari da sommare con quelli delle offerte, basta solo scegliere il servizio SmartPay gratuitamente.