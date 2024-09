Nella più recente versione beta di WhatsApp per Android, la 2.24.19.4, alcuni utenti hanno scoperto una novità che potrebbe cambiare il modo di interagire con gli aggiornamenti di stato. Grazie a uno screenshot condiviso da WABetaInfo, emerge una funzione che consente di accedere direttamente agli aggiornamenti di stato degli altri utenti scorrendo la lista di chi ha visualizzato i propri aggiornamenti. Questa novità si traduce nella comparsa di un “cerchietto verde” intorno all’immagine del profilo dei contatti, un elemento già presente nell’elenco dei contatti, che ora permette di visualizzare rapidamente gli aggiornamenti di stato senza dover navigare nella scheda dedicata.

WhatsApp e i cambiamenti negli aggiornamenti di stato

Anche se si tratta di un cambiamento piuttosto semplice, questa modifica suggerisce che WhatsApp stia cercando di rendere gli aggiornamenti di stato sempre più centrali all’interno della sua piattaforma. L’obiettivo sembra essere quello di integrare gli aggiornamenti di stato in modo più fluido nell’esperienza complessiva dell’applicazione, rendendo più immediata l’interazione con questo strumento, spesso trascurato ma potenzialmente molto utile per condividere momenti e pensieri con i propri contatti.

Attualmente, questa nuova funzione è disponibile solo per una ristretta cerchia di utenti che utilizzano la versione beta su Android. Non ci sono ancora indicazioni precise sui tempi di distribuzione per tutti gli utenti né informazioni riguardo al rilascio su iOS o sul canale stabile. Tuttavia, considerando la semplicità dell’intervento, è plausibile che il rollout possa avvenire piuttosto presto, salvo eventuali modifiche dell’ultimo minuto.

Negli ultimi tempi, gli sviluppatori di Meta si sono concentrati sempre di più sugli aggiornamenti di stato, cercando di rendere questa funzione più dinamica e coinvolgente. A metà agosto, infatti, è stata avvistata la prima traccia di un pulsante per le reazioni rapide in stile Instagram, che mira a offrire un modo più semplice e immediato per interagire con gli aggiornamenti di stato, oltre ai classici messaggi diretti, ampliando così le possibilità di interazione all’interno dell’app.