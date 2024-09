Vodafone Silver: settembre è pieno di giga e c'è un REGALO

C’era grande attesa per il ritorno di Vodafone dopo le vacanze e a quanto pare è stata rispettata alla grande dal gestore. Al momento infatti sono ancora disponibili le due offerte più interessanti, ovvero le Silver. Questa includono il meglio al loro interno, avendo anche dei punti in comune che sono venuti e messaggi disponibili con la stessa quantità.

Tali soluzioni serviranno a battere sul tempo la concorrenza, che infatti ha intenzione di cominciare alla grande. Vodafone sfiderà grandi realtà, come ad esempio Iliad, che attualmente godono di tanto seguito e soprattutto tanta pubblicità. Servirà davvero tanto per battere questo provider che a quanto pare mi vuole dare il massimo.

Vodafone continua con le sue offerte Silver: eccone ben due

Sia la prima che la seconda promozione infatti permettono di avere minuti illimitati verso tutti con 200 SMS. La prima costa 7,99 € al mese e la seconda costa 9,99 € al mese. Nel primo caso ecco 100 giga in 4G per Internet, mentre nel secondo caso ce ne sono 150.

Quando Vodafone interviene lo fa per battere la concorrenza più accesa e in questo momento quest’ultima è rappresentata da realtà come Iliad e come quella dei gestori virtuali. Proprio per questo motivo con il lancio delle offerte Silver in promo, Vodafone vuole solo ed esclusivamente autentiche e provengano dalle suddette realtà. Gli utenti che invece provengono da altri gestori potranno sottoscrivere queste offerte ugualmente ma ad un prezzo diverso. C’è anche un periodo promozionale che riguarda Vodafone: chi sceglie le offerte adesso, può avere il primo mese a soli 5 €.

Ovviamente le sorprese di Vodafone non finiscono qui in quanto il gestore colorato di rosso garantisce anche l’aggiunta di 50 giga ogni mese. Stando a quanto riportato infatti il provider consente di aggiungere questa quantità di connessione dati semplicemente scegliendo il servizio SmartPay. In questo modo la ricarica sarà automatica e non ci saranno costi aggiuntivi.