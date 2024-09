Le proposte super per alcuni suoi ex clienti da parte dell’operatore telefonico italiano WindTre sembrano non essere ancora finite. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore sta proponendo svariate proposte ad alcuni ex clienti selezionati. Questa volta, l’operatore sta proponendo l’attivazione di un’offerta davvero notevole che garantisce il supporto alla navigazione su rete 5G. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Torna in Vodafone, nuova offerta a basso costo con supporto alla navigazione in 5G

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre sta tentando ancora i suoi ex clienti a tornare questa volta con una super offerta con supporto alla connettività 5G. Ci stiamo riferendo alla nuova offerta di rete mobile denominata WindTre GO 150 XS 5G. Come suggerisce il nome, questa offerta arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati.

Gli utenti potranno sfruttare questi giga ore navigare con le nuove reti di quinta generazione. Nel bundle di questa offerta, sono poi inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche 50 sms da inviare verso tutti i numeri. Per usufruire di questa offerta, gli utenti dovranno sostenere un costo di 5,99 euro al mese per i primi 12 mesi.

Si tratta di offerte comunque personalizzate, quindi il prezzo o la data entro cui attivare l’offerta potrebbero variare. Come sempre, l’operatore telefonico sta proponendo questa offerta ai suoi ex clienti con una apposita comunicazione tramite una campagna SMS. Ecco qui di seguito l’sms inviato dall’operatore telefonico ai suoi ex clienti per attivare questa super offerta.

“Torna in WINDTRE con un’offerta 5G! 150 GIGA, 50 SMS e minuti illimitati a 5,99 euro al mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 09/09. Costi, condizioni, copertura e privacy su windtre.it/25”.

Ricordiamo che, oltre a questa offerta, l’operatore sta proponendo al momento ai suoi ex clienti anche l’attivazione di un’altra super offerta di rete mobile.