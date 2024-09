TIM, CLAMOROSO: le Power fino a 300 GB in 5G gratis in questo modo

Le offerte dei gestori mobili al momento sono eccezionali, soprattutto per chi sceglie di rientrare alla base. Proprio a tal proposito si stanno adoperando i migliori provider in Italia per fare un’ottima campagna che precede quella autunnale. Tra i più importanti del momento non poteva che esserci TIM, gestore che negli anni ha dominato ma che nell’ultimo periodo sembra aver perso un po’ di terreno a causa di alcuni provider.

È difficile infatti dare del filo da torcere a tutti quei gestori virtuali che si stanno rivelando vere e proprie armate. Anche controbattere a Iliad è diventato complicato ed è per questo che TIM ha dovuto mettere in campo tutte le sue forze migliori. A testimoniare tutto questo ci pensano le tre offerte della gamma Power ora disponibili.

TIM: nuove offerte mobili utili per battere la concorrenza, ecco le tre Power

Difficilmente un gestore forte come TIM tira i remi in barca di fronte ad una concorrenza agguerrita. A dimostrazione di questo infatti il gestore italiano ha deciso di entrare di nuovo nella battaglia con le sue offerte migliori, quelle strapiene di giga e con prezzi bassi. Qui in basso infatti c’è l’elenco completo con i contenuti di ogni offerta e con i rispettivi prezzi, date i bentornato alle Power.

Power Special : minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, 200 messaggi verso tutti e 300 giga in 5G per 9,99 € al mese;

: minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, 200 messaggi verso tutti e 300 giga in per al mese; Power Iron : minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, 200 messaggi verso tutti e 150 giga in 4G per 6,99 € al mese;

: minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, 200 messaggi verso tutti e 150 giga in 4G per al mese; Power Supreme Easy: minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, 200 messaggi verso tutti e 200 giga in 4G per 7,99 € al mese.

Tutte queste soluzioni mobili sono disponibili attualmente solo per coloro che lasciano Iliad o un gestore virtuale. Oltre questo c’è da ricordare anche che solo per il primo mese il prezzo è ridotto a zero, per cui ci sono 30 giorni in omaggio.