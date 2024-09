TIM Mobile ha presentato una nuova serie di offerte che mirano a soddisfare le esigenze dei consumatori con soluzioni avanzate e personalizzabili. L’operatore propone tariffe vantaggiose che includono minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS e ben 100 Giga di traffico dati in 5G Ultra, con velocità fino a 2 Gbps. Per chi sceglie l’opzione con Ricarica Automatica, l’offerta è disponibile a 14,99 euro al mese, mentre per chi preferisce l’addebito su credito residuo, il costo è di 16,99 euro mensili.

Le incredibili offerte TIM in 5G

L’offerta si distingue anche per l’accesso prioritario alla rete TIM e per la possibilità di utilizzare parte dei Giga inclusi in roaming nell’Unione Europea. Questa soluzione può essere attivata online o nei negozi, sia per nuovi numeri che per la portabilità da altri operatori. Inoltre, i già clienti TIM possono accedere alla versione con Ricarica Automatica, mentre quella con addebito su credito residuo è riservata ai nuovi clienti.

TIM ha introdotto anche un’opzione speciale per chi desidera abbinare l’offerta mobile all’acquisto di uno smartphone a rate tramite TIMFin. In questo caso, il prezzo scende a 11,99 euro al mese, ma è obbligatorio attivare il finanziamento entro 25 giorni. In caso contrario, verrà automaticamente applicata l’offerta standard a 14,99 euro mensili.

Per chi desidera più traffico dati, TIM offre opzioni aggiuntive: 50 Giga o 100 Giga in più al mese, rispettivamente a 2,99 e 3,99 euro, rendendo possibile raggiungere fino a 200 Giga di traffico dati. Da giugno 2024, TIM ha anche lanciato TIM Mobile Digital, un’offerta esclusivamente online che include 150 Giga di traffico in 5G, minuti illimitati, 200 SMS, e servizi aggiuntivi come Google One e TIM Navigazione Sicura, tutto a 14,99 euro al mese con pagamento tramite Ricarica Automatica.

Per le attivazioni online, TIM offre vantaggi come il primo mese gratuito e la possibilità di utilizzare lo SPID per l’identificazione, riducendo così i tempi di attivazione della linea, soprattutto per chi sceglie la eSIM.