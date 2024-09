WhatsApp: addio numero di telefono, spazio ai nuovi USERNAME

Diverse scelte di WhatsApp hanno portato l’applicazione ad essere quello che è oggi, ovvero il simbolo della messaggistica istantanea. Sicurezza, qualità e soprattutto comodità sono i capisaldi di una piattaforma che ormai non ha nulla da temere riguardo alla concorrenza.

Questi aspetti sono fondamentali e rendono di certo tutto molto più appetibile per chi vuole un servizio impeccabile. WhatsApp effettivamente è diventato tutto ciò, ovvero un’applicazione che non riguarda solo la messaggistica ma tanto altro che soprattutto riesce a mettere i suoi utenti in una condizione di sicurezza assoluta. Tante persone infatti ricorderanno il periodo in cui si vociferava di quelle applicazioni che potevano spiare le chat altrui, le quali ad oggi non sono più disponibili proprio per la grande attività di WhatsApp nel debellarle.

Un altro aspetto fondamentale sta per compiersi in questo periodo, almeno stando a quelle che sono le indiscrezioni. Da quanto si apprende direttamente dal web infatti WhatsApp starebbe per implementare finalmente intanto attesi username. Questo aspetto, in dotazione proprio a Telegram, consentirà di fare un passo avanti dal punto di vista della comodità e della privacy.

WhatsApp sta per lanciare i suoi username, ecco a cosa servono

Quando un utente offre il suo contatto WhatsApp ad un’altra persona, magari sconosciuta, è obbligata a concedere il suo numero di telefono. Il numero di telefono appunto è uno degli aspetti più privati in assoluto di una persona ed è per questo che WhatsApp vuole fare di tutto pur di non mettere gli utenti in condizioni di doverlo fornire per forza.

Prendere dunque disponibili gli username permetterebbe un aumento della privacy, oltre alla possibilità per il pubblico di fornire un nome, anche di fantasia, per farsi aggiungere su WhatsApp. Al momento questa novità è in fase di test per pochissimi utenti iscritti al programma beta ma ben presto potrebbe essere estesa anche ad altre persone.