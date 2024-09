CoopVoce: la BOMBA di settembre è la EVO 200 a 7 EURO

La convenienza è il primo aspetto che gli utenti cercano quando optano per un gestore mobile. Risparmiare e infatti importantissimo, anche se sussistono diverse altre condizioni che non possono mai mancare quando si decide di abbandonare il proprio operatore di fiducia. Un utente prende una decisione, talvolta così drastica, proprio per andare a migliorare sotto ogni aspetto ed è per questo che la scelta può ricadere su realtà ben precise. Secondo quanto riportato infatti non si parla altro che di CoopVoce, gestore virtuale che con le sue offerte mobili ha garantito a tutti un gran futuro e soprattutto uno sfavillante presente.

Sul sito ufficiale un’offerta diventa automaticamente più conveniente dopo la scadenza della EVO 50. Si tratta della famosa EVO 200. Questa straordinaria soluzione costa poco ed offre il meglio per tutti.

CoopVoce: la nuova EVO 200 è stata appena lanciata, al suo interno c’è tutto per 7,90 € per sempre

Ogni gestore virtuale riesce bene o male a lanciare quelle offerte straordinarie che attirano pubblico. Ovviamente ci sono degli aspetti di cui tenere conto: alcuni provider virtuali cambiano il prezzo in corso d’opera, mentre CoopVoce lascia tutto invariato nel tempo. Gli utenti riferiscono infatti di una grande affidabilità e soprattutto di tanta fiducia riposta in questo provider, il quale continua a dettare legge nel mondo dei virtuali.

Al momento, dando un’occhiata al sito ufficiale di CoopVoce, si può notare come questa offerta contenga tutto al suo interno. La EVO 200 infatti parte con minuti senza limiti verso qualsiasi gestore mobile o fisso, 1000 messaggi verso tutti e 200 giga in 4G per navigare. Un aspetto importante è che può essere attivata subito sul sito ufficiale utilizzando il proprio SPID.

Tutti gli utenti che decideranno di sottoscrivere questa nuova soluzione di CoopVoce, avranno anche il primo mese gratis oltre all’attivazione. La condizione necessaria però è quella di scegliere la EVO 200 entro il prossimo 2 ottobre.