Shark Beauty, l’azienda che si trova alle spalle della spazzola per capelli Shark FlexStyle, ha presentato ad IFA 2024 due nuovi styling ad aria: FlexFusion e FlexFusion Straight, progettati sia per capelli bagnati che asciutti. Con FlexFusion è possibile lisciare i capelli con la tecnologia FlexFusion Styling, una tecnologia che permette di combinare il flusso d’aria ceramica riscaldata presente nei suoi accessori per dare forma ai capelli, diventando a tutti gli effetti un multi-styler moderno e versatile.

Wet & Dry Fusion Air Straightener serve per lisciare i capelli bagnati in una sola passata, riuscendo a creare look lisci sui capelli già asciutti, senza andare comunque a danneggiare i capelli bagnati. La nuova Wet or Dry Fusion Brush va a creare il volume e la lucentezza riducendo del 50% l’effetto crespo, più che altro grazie alla sua forma a goccia, con la quale riesce ad accedere alle radici, per offrire una lisciatura decisamente uniforme.

Il prodotto è dotato dei famosi arricciatori a Coanda di Shark Beauty, il cui scopo è di arricciarli senza danneggiarli, creando così infiniti look in un qualsiasi giorno della settimana, a patto che scegliate la modalità bagnato o asciutto, così da permette al prodotto di regolare la giusta impostazione di calore. Volendo invece utilizzarlo come asciugacapelli, si consiglia di sfruttare la modalità Scalp Shield, per proteggere il cuoio capelluto ed evitare di andare oltre i 50 gradi di temperatura.

Shark Beauty: le novità e disponibilità

Con FlexFusion è possibile asciugare rapidamente i capelli senza alcun danno, le temperature vengono regolate 1000 volte al secondo, senza mai superare i 110 gradi, all’interno della confezione è possibile trovare una buonissima dotazione di accessori, pronti a garantire la massima versatilità ed utilizzo continuativo del prodotto stesso.

Al momento attuale non sono stati diffusi i prezzi di vendita, né quando saranno disponibili, ma da Shark Beauty promettono nuove notizie il prima possibile.