Nuova Ferrari F250: in arrivo l'erede della LaFerrari

La Ferrari F250, il nome in codice della prossima hypercar di Maranello, è stata avvistata nuovamente durante i test su strada. L’erede della famosa LaFerrari si avvicina sempre più al debutto, atteso tra la fine del di quest’anno e l’inizio del 2025. Le foto spia mostrano dettagli interessanti sulla versione coupé, anche se ad ora non conosciamo il nome. Il design, seppur nascosto da strati di pellicole, lascia intuire una vettura dalle forme estreme e studiate per l’aerodinamica.

Cosa rende così speciale questa futura hypercar? Tra gli elementi più intriganti della nuova Ferrari c’è l’assenza dell’ala posteriore vista nei precedenti avvistamenti. Ciò fa pensare che le versioni viste siano state varianti più estreme, forse la XX da pista, mentre quella attuale sembra essere una configurazione più basic. Le differenze tra le versioni si faranno sicuramente più evidenti una volta presentato il modello definitivo.

Design e potenza della prossima erede Ferrari

Il design del frontale della Ferrari appare particolarmente aggressivo. Ha ampie prese d’aria pensate per ottimizzare il raffreddamento e la stabilità. Al posteriore, l’imponente diffusore e il sistema di scarico centrale rialzato confermano l’anima da corsa della F250. Un altro aspetto di grande curiosità riguarda il powertrain. Le indiscrezioni parlano di un motore potentissimo V6 biturbo ibrido Plug-in da 3 litri, capace di erogare ben oltre 1.000 CV. Se confermato, questo renderebbe la F250 una delle Ferrari più potenti di sempre. Potrebbe essere in grado di sfidare le migliori hypercar sul mercato. L’uso di un V6 ibrido non è una novità per Ferrari, ma qui si punta chiaramente più in alto del solito.

Quanto costerà questa bellezza ingegneristica? Le stime attuali parlano di un prezzo che supererà i 2 milioni di euro, cifra che conferma l’esclusività della vettura. La Ferrari F250 sarà proposta in serie limitata. Oltre alla coupé, si attendono anche le varianti spider e XX per la pista. Queste diverse configurazioni renderanno il modello ancora più desiderabile per i collezionisti e gli appassionati.