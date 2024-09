Dreame Technology, azienda leader nel settore della produzione di elettrodomestici innovativi, ha lanciato ad IFA 2024 una coppia di prodotti molto interessanti: Dreame H14 Pro, aspirapolvere dry&wet con potenza di aspirazione che può raggiungere anche i 18’000Pa e piegatura fino a 180 gradi, affiancato da Dreame L40 Ultra (qui per la nostra recensione), un robot aspirapolvere, con funzione lavapavimenti, di ultima generazione.

Dreame H140 Pro presenta un design molto classico, impreziosito appunto da qualche piccola chicca che lo eleva verso un livello superiore, ed una qualità assolutamente inedita. Parliamo infatti della possibilità di piegarsi di 180 gradi, così da pulire sotto i mobili, oppure dell’innovativo motore Liquid Separation, per una pulizia potente anche nel momento in cui fosse esattamente in parallelo al pavimento, ma non solo.

Dreame L40 Ultra è invece l’ultimo top di gamma della serie Dreame, al suo interno è possibile trovare una serie di funzionalità robotiche all’avanguardia, pronte a semplificare di molto la routine di pulizia dei consumatori. Tra queste annoveriamo SideReach, per raggiungere i punti più difficili, ma anche MopExtend RoboSwing per una pulizia accurata di ogni angolo. Il prodotto è dotato di un sensore RGB intelligente, con il quale è possibile rilevare con precisione lo sporco. Il lavaggio sfrutta acqua calda a 65 gradi, riuscendo a rimuovere anche le macchie più ostinate, la potenza di aspirazione di 11000 Pa è perfetta per aspirare anche peli di animali o simili, effettuando meno passaggi possibili.

Dreame: prezzi di vendita

Entrambi i prodotti sono già in vendita in Italia, possono essere acquistati su Amazon, Dreame Shop e da MediaWorld. Il Dreame L40 Ultra è in promozione a 1099 euro, al posto di 1199 euro, fino al 22 settembre su Amazon a questo link. Dreame H10 Pro, invece, ha un costo di 599 euro in promozione al posto di 699 euro, sempre fino al 22 settembre, su Amazon collegandosi subito qui.