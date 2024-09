Alcune informazioni di recente emerse sembrano annunciare l’arrivo di One UI 6.1.1. Il nuovo aggiornamento è in arrivo sugli smartphone Galaxy supportati. L’ultima versione dell’interfaccia utente di Samsung, infatti, risulta essere in ritardo secondo le tempistiche iniziali. Quest’ultime prevedevano l’arrivo della nuova versione One UI entro lo scorso mese di agosto.

Samsung pronta al rilascio del nuovo One UI 6.1.1

Considerando questo primo passo, è ipotizzabile che il rollout partirà anche in Europa nei prossimi giorni. Al momento Samsung non ha dichiarato molto su tale argomento. Tutto dipende dall’aggiornamento stesso e dalla riuscita della sua integrazione sui dispositivi Galaxy. Con l’avvio del processo è stato rilasciato il changelog che accompagna Samsung One UI 6.1.1 per i dispositivi Galaxy S24 Ultra. Al suo interno vengono segnalate le diverse novità riscontrate. È però importante considerare che potrebbe trattarsi di un changelog cumulativo.

Dopo alcuni giorni di ritardo è partito il rollout che porterà l’ultima versione del sistema operativo sui Galaxy della serie S24. La notizia è emersa online grazie all’insider tarunvats33 che ha condiviso su X uno screenshot della build al momento in distribuzione sui Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra di Seul e in zone limitrofe.

Si tratta di una strategia comune a diverse aziende. Quest’ultime decidono di rilasciare le novità solo ad un numero limitato di utenti. Quest’ultimi installeranno gli aggiornamenti per poi segnalare ipotetici dubbi o malfunzionamenti. Tale situazione permette all’azienda di intervenire immediatamente sulle problematiche riscontrate. Mentre in alcuni casi più gravi è possibile bloccare il rollout per limitare i danni.

Samsung ha optato per la stessa strategia. Dunque, mentre in Corea l’aggiornamento viene diffuso tra gli utenti con dispositivi Galaxy S24, bisognerà attendere ancora qualche giorno prima che si passi all’Europa. In questo modo Samsung cerca di garantire ai suoi utenti un rilascio lineare e privo di intoppi.