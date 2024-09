JBL Tune 520BT, una sigla divenuta iconica nel corso degli ultimi anni, proprio per rappresentare cuffie over-the-ear dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, sono in grado di garantire un’audio di ottima qualità generale, ad un prezzo tutt’altro che impegnativo.

Compatibili con qualsiasi dispositivo in commercio, a prescindere dal sistema operativo di riferimento, sia esso Android o iOS, le cuffie sono over-the-ear, ovvero si posizionano al di fuori del padiglione auricolare, garantendo una discreta ergonomia. La gomma non è delle migliori, ma è anche vero che a questo prezzo è davvero difficile poter pensare di pretendere di meglio.

JBL tune 520BT: un’offerta imperdibile su Amazon

Il prezzo consigliato di questo paio di cuffie è di 59,99 euro, solamente in questi giorni gli utenti possono raggiungere l’acquisto dello stesso prodotto, senza differenze o vincoli particolari da rispettare, andando poi a spendere 47,21 euro, così da riuscire a godere di una perfetta riduzione del 21% sul listino originario. Collegatevi qui per l’acquisto.

Le cuffie sono completamente pieghevoli, ciò rende la portabilità di livello superiore, con funzione Pure Bass per enfatizzare ulteriormente i bassi e la possibilità di godere della connessione multipoint, riuscendo in questo modo a collegare le stesse cuffie contemporaneamente a due dispositivi differenti. L’autonomia è ad ogni modo molto buona, permette l’utilizzo del prodotti fino a 57 ore continuative, sfruttando i vari cicli di ricarica che è possibile godere durante le sessioni, anche se tutto dipende dal livello del volume impostato dal consumatore.

Il sistema di controllo si concentra interamente su una serie di pulsanti fisici posizionati direttamente sui padiglioni auricolari, dove troviamo anche il connettore per la ricarica (non supportano ricarica wireless di alcun tipo). Se interessati, segnaliamo che possono essere acquistate in quattro colorazioni differenti tra loro.