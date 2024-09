Sono diverse le indiscrezioni riguardo il lancio, previsto per il prossimo mese di ottobre, dei nuovi Galaxy Tab S10 Ultra. Insieme a tale modello, arriverà anche la versione Plus. Mentre, come ormai è noto, non sembra esserci il modello “base”. Riguardo i dispositivi in arrivo si è espresso, di recente, il leaker EvLeaks (Evan Blass). Quest’ultimo ha rilasciato diverse informazioni riguardo alcune caratteristiche del prossimo tablet Samsung.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra: ecco le indiscrezioni emerse

Evan Blass ha pubblicato un post sul suo profilo X. Qui sono state pubblicate diverse foto che mostrano il prossimo tablet dell’azienda sudcoreana. Le immagini non sembrano far trapelare novità particolari rispetto al modello precedente. Le linee sono, infatti, molto simili a quelle del Tab S9 Ultra. Le cornici risultano ottimizzate ed è nuovamente disponibile il notch per la fotocamera frontale.

Per quanto riguarda la parte posteriore, invece, quest’ultima dovrebbe essere realizzata con un materiale metallico. Quest’ultimo permetterà agli utenti di attaccare magneticamente la S Pen al dispositivo. Il numero e la disposizione delle fotocamere, invece, rimangono invariate.

Per il nuovo dispositivo Samsung è prevista la presenza di due connettori Pogo Pin. Quest’ultimi sono disposti al centro del bordo inferiore e sono, con molta probabilità, riservati alla connessione di tastiere ed accessori vari. Infine, come per i precedenti Galaxy Tab, il nuovo tablet presenterà uno schermo più ampio. Si parla di un display da 14,6 pollici. Mentre il profilo audio stereo è affidato a quattro altoparlanti. Tali dettagli permettono di ottenere un’esperienza immersiva ed ottimizzata.

Le informazioni trapelate fino ad ora, dunque, sembrano presentare un Samsung Galaxy Tab S10 Ultra simile ai suoi predecessori. Ci sono però alcune novità interessanti. Alcuni rumor hanno supposto interessanti cambiamenti riguardo alcuni dettagli sotto la scocca del dispositivo. Secondo quanto supposto sembra che, per la prima volta, Samsung potrebbe adottare un SoC di MediaTek. Nello specifico si parla del Dimensity 9300+.