Il nuovo Samsung Galaxy S24 FE è uno degli smartphone più attesi degli ultimi mesi. Il dispositivo in questione si preannuncia come un flagship con un prezzo accessibile, per questo motivo gli utenti non vedono l’ora di poterlo provare con mano.

La possibile data di lancio non è ancora stata svelata ufficialmente ma gli analisti indicano che lo smartphone potrebbe arrivare entro ottobre 2024. In attesa di una conferma da parte di Samsung, dobbiamo basarci sulle indiscrezioni emerse in queste settimane per scoprire qualche dettaglio in più sul dispositivo.

Infatti, il Galaxy S24 FE è stato avvistato presso alcuni enti di certificazione, a conferma che il lancio è ormai imminente. In particolare i riferimenti allo smartphone Samsung sono emersi all’interno della piattaforma Bluetooth SIG con riferimento al numero di modello SM-S72U.

Il debutto del Samsung Galaxy S24 FE è sempre più vicino e possiamo scoprire ulteriori dettagli sulla scheda tecnica del flagship economico

Lo stesso numero di modello è recentemente apparso presso l’ente FCC che rilascia la certificazione. Questo database conferma che il Galaxy S24 FE supporta le tecnologie di connettività più recenti tra cui il 5G e il WiFi dual-band con le frequenze 2.4GHz e 5GHz, oltre che il Bluethoot e l’NFC.

Il Galaxy S24 FE sarà caratterizzato da un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120Hz. Le prestazioni saranno garantite dal SoC Exynos 2400e mentre il sistema potrà contare su almeno 8GB di RAM.

La batteria da 4.565mAh garantirà un’ampia autonomi e il device, inoltre, supporterà la ricarica wireless e la ricarica inversa in modalità wireless a 9W. Samsung ha scelto di equipaggiare Android 14 come sistema operativo a cui si sovrapporrà l’interfaccia personalizzata OneUI.

Il comparto fotografico sarà caratterizzato da un’ottica principale da 50 megapixel a cui si affiancheranno due sensori di supporto. La fotocamera frontale, invece, sarà da 10MP ottimizzata per i selfie. A conferma che Samsung ha pensato al Galaxy S24 FE come un vero e proprio flagship ci sono le certificazioni TDRA e TUV Rheinland che confermano la qualità e l’attenzione agli utenti.