Iliad: le nuove offerte sono TOP, ecco fino a 250 GIGA in 5G

In un mondo ormai cosparso di gestori virtuali, è davvero difficile spuntarla, tranne se ti chiami Iliad. Le grandi offerte messe su da quei piccoli provider che è un tempo nessuno sembrava filarsi, oggi sono diventate famosissime. Proprio Iliad dunque cerca di rispondere colpo su colpo con alcune soluzioni che nessuno si sognerebbe di denigrare.

È certamente difficile garantire dei prezzi che non cambiano mai e allo stesso tempo una qualità impressionante, per cui in pochi riescono a stargli dietro. Al momento Iliad continua per la sua strada e lo fa con le solite offerte vantaggiose di cui tutti ormai sono a conoscenza. Per chi non lo fosse, basta dare uno sguardo al sito ufficiale dove ci sono disponibili tutte le migliori soluzioni. Due sono molto simili tra loro, mentre ce n’è una che sta per scadere definitivamente.

Iliad: sono queste le offerte che fanno girare la testa a tutti

Con tutte le offerte presenti sul mercato, era difficile fare meglio ma Iliad c’è riuscita con tre soluzioni. Si tratta della Flash 200 e delle due Giga:

Flash 200: minuti ed SMS senza limiti, 200 giga in 5G a 9,99€ ;

; Giga 120: minuti ed SMS senza limiti, 120 giga in 4G a 7,99 € ;

; Giga 250: minuti ed SMS senza limiti, 250 giga in 5G a 11,99 €.

Per quanto riguarda la rete 5G, non ci sono costi supplementari da pagare in quanto Iliad lo offre gratis a tutti coloro che hanno uno smartphone abilitato. Oltre a tutto questo poi c’è da segnalare anche un’altra promozione, quella che riguarda la possibilità di risparmiare qualora si dovesse scegliere, in accoppiata con un’offerta mobile, anche l’offerta in fibra ottica per la casa. Tutti gli utenti che scelgono una soluzione mobile che costa minimo 9,99 € al mese, possono infatti pagare la fibra ottica di Iliad solo 19,99 € al mese e non 24,99 € al mese come da listino. Le offerte sono disponibili tutte sul sito ufficiale dell’azienda.