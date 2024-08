Il mondo della tecnologia è in fermento per le ultime informazioni riguardanti la nuova serie Samsung Galaxy Tab S10. Sembra che il colosso coreano abbia infatti deciso di abbandonare il modello base della sua linea di tablet. Il suo obiettivo è quello di puntare tutto esclusivamente sui modelli GalaxyTab S10+ e TabS10Ultra. La notizia è stata confermata dall’identificazione dei codici modello nel database degli IMEI e nei server OTA di Samsung. In particolare, i codici modello SM-X826B, SM-X826N, SM-X828U per il Plus e SM-X926B, SM-X926C, SM-X926N per l’ Ultra saranno i dispositivi disponibili sul mercato.

Samsung: attese e specifiche tecniche

La decisione di escludere una versione base potrebbe derivare da diversi fattori. Una delle ipotesi più accreditate riguarda le scarse vendite dei modelli base precedenti. In più, Samsung potrebbe voler uniformare la sua strategia a quella dei suoi principali concorrenti. Proprio come Apple, che ha ridotto la sua offerta di iPad Pro a due dimensioni principali. Dunque questa scelta di dedicarsi esclusivamente a dispositivi di alta gamma potrebbe indicare l’ intento dell’ azienda di voler competere maggiormente nel settore premium del mercato dei tablet.

Al momento, non sono stati divulgati dettagli ufficiali riguardo alle specifiche tecniche dei nuovi arrivati. Anche se è certo che questi saranno presentati entro la fine dell’anno. Inutile dire che le aspettative a riguardo da parte degli appassionati di tecnologia sono davvero molto alte. I rumor suggeriscono che entrambi i tablet avranno diverse varianti, tutte con opzioni di connettività LTE. In più, sono state confermate anche le versioni con connessione Wi-Fi. Identificate rispettivamente dai codici SM-X820 per il Tab S10 Plus e SM-X920 per il Tab S10 Ultra.

Il cambiamento di strategia di Samsung riflette quindi un trend verso dispositivi di fascia alta. I quali dovranno ovviamente offrire funzionalità avanzate e potranno potenzialmente sostituire i laptop in molti ambiti. Questa scelta potrebbe soddisfare le esigenze di una fascia di utenti che richiede prestazioni superiori e maggiore versatilità nei propri device. La comunità tecnologica attende con impazienza l’annuncio ufficiale per scoprire tutte le caratteristiche e le innovazioni che l’ azienda introdurrà con i suoi nuovi prodotti.