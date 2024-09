IFA 2024 ha visto Hisense protagonista con una serie di innovazioni importanti. La società è un esempio palese di come si stia lavorando ardentemente per migliorare la nostra quotidianità attraverso l’implementazione della tecnologia. Hisense in particolare punta il tutto per tutto su qualità, design e funzionalità in ogni campo.

TV ed intrattenimento Hisense

Nel settore dell’intrattenimento, i TV e i Laser TV hanno rubato la scena. Il QLED Gaming TV E7 PRO di Hisense, mostrato durante l’IFA 2024, si distingue per le sue caratteristiche pensate per i videogiocatori. Possiede una frequenza di aggiornamento di 144Hz e tecnologie che garantiscono un’esperienza di gioco fluida e immersiva. Ma perché fermarsi al gaming? Hisense ha introdotto anche il VIDAA Smart OS. Si tratta di una piattaforma che unisce app globali e locali, regalando intrattenimento per tutti. Questo sistema pensa anche ai più piccoli grazie a VIDAA Kids. La tecnologia, inoltre, permette persino di trasformare il televisore in una galleria con VIDAA Art, integrando l’arte classica nella vita quotidiana.

Nel settore della proiezione, aggiunge al mercato il Laser Smart Mini Projector C2. Con esso Hisense porta letteralmente il cinema a casa. Il sistema riproduce immagini fino a 300″ ed ha un audio potentissimo grazie alla tecnologia JBL. Per chi cerca la massima qualità, Hisense ha stupito con l’anteprima all’IFA 2024 del primo 8K Sonic Screen Laser TV, una vera rivoluzione per l’audio e il video.

Prodotti pulizia e vita quotidiana Hisense all’IFA 2024

Hisense ha continuato durante l’evento a proporre nuove soluzioni per la casa. L’azienda ha lanciato sistemi di raffreddamento che puntano in particolar modo su efficienza e personalizzazione. Sono stati presentati all’IFA 2024 i nuovi frigoriferi Bottom-Mount RB3K330 che permettono di combinare più unità per creare spazi di stoccaggio su misura. Hisense ha mostrato poi la tecnologia Metal-Tech Cooling con il quale i suoi device mantengono gli alimenti freschi più a lungo. Migliorare la conservazione dei cibi e risparmiare energia? Le soluzioni di Hisense sembrano proprio rispondere a queste esigenze con un perfetto equilibrio tra tecnologia e sostenibilità.

Ci sono state poi all’IFA 2024 le nuovissime lavatrici Hisense che con la tecnologia iJet riescono ad eliminare ogni macchia anche con temperature basse. Hanno poi integrata la iFit, per una capacità elevata, fino a ben 12 kg. La società ha davvero dato il tutto per tutto all’IFA 2024, lanciando anche asciugatrici con pompa di calore per prestazioni energetiche ottimizzate al massimo.

In cucina, Hisense ha introdotto prodotti che facilitano la preparazione dei cibi. Il forno Hi9 con telecamera integrata consente di monitorare la cottura anche a distanza cosicché alcun biscotto venga bruciato. Mostrato anche e il piano cottura a induzione con cappa integrata che automatizza le operazioni grazie alla funzione Auto Start.

Anche il Forno Pizza HI6, capace di cuocere una pizza in soli tre minuti e mezzo, è una novità pensata per chi cerca velocità. Hisense a IFA 2024 ha dimostrato dunque come l’innovazione tecnologica possa migliorare ogni aspetto della quotidianità, creando una casa intelligente sempre più funzionale con sostenibilità.