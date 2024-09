L’estate è quasi giunta al termine, eppure il noto operatore telefonico virtuale NT Mobile ha deciso di continuare a proporre ancora una delle sue super offerte dell’estate. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta di rete mobile denominata NT Estate. Quest’ultima, secondo quanto ha riportato l’operatore virtuale NT Mobile, resterà a disposizione degli utenti per tutto il mese di settembre 2024. Vediamo qui di seguito i dettagli di questa super offerta.

NT Mobile proroga ancora la sua super offerte estiva NT Estate

Nel corso delle ultime ore l’operatore telefonico virtuale NT Mobile ha deciso di prorogare la disponibilità di una delle sue super offerte di rete mobile di questa estate. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata NT Estate. Quest’ultima, in particolare, sarebbe dovuta essere disponibile all’attivazione fino allo scorso 31 agosto 2024.

Tuttavia, l’operatore virtuale ha deciso di fare una sorpresa ai suoi utenti, continuando a proporla per un lungo periodo di tempo. L’operatore, infatti, continuerà a rendere disponibile questa super offerta almeno fino al prossimo 30 settembre 2024. Si tratta quindi di un’occasione davvero unica per tutti coloro che vogliono passare all’operatore telefonico virtuale NT Mobile.

Nello specifico, nel bundle dell’offerta di rete mobile NT Estate sono inclusi ogni mese fino a 30 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G ad una velocità massima pari a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Nel bundle di questa offerta sono poi inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Gli utenti potranno accedere a tutto questo ad un costo molto basso di appena 2,49 euro al mese. L’operatore virtuale ha inoltre deciso di scontare il costo di attivazione a soli 5 euro anziché 9,99 euro.

Come già detto, è un’occasione davvero unica da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo.