Qualcomm ha annunciato l’arrivo dell’app Google Drive sui dispositivi Windows on Arm. Il lancio arriverà entro la fine dell’anno e rappresenta un traguardo importante per il sistema operativo riservato ai sistemi ARM64. Google Drive è già disponibile su Windows on Arm tramite web. Ora, con la novità in arrivo per il sistema operativo, la piattaforma di archiviazione sarà accessibile tramite app dall’interfaccia di “Esplora file”. Inoltre, sarà possibile usare Google Drive anche senza una connessione ad internet.

Google Drive arriva su Windows on Arm insieme ad altri aggiornamenti

I laptop equipaggiati con Snapdragon X rispondono ai requisiti necessari per Copilot Plus PC. Ciò è possibile grazie ad una NPU Hexagon da 45 Tops. Suddetta impostazione fornisce la possibilità di sfruttare le opzioni AI presenti sui dispositivi Windows 11, come ad esempio Recall.

Qualcomm ha anche annunciato l’arrivo di desktop a prestazioni elevate. Quest’ultimi si baseranno sui SoC della serie Snapdragon X. A tal proposito, non sono state rilasciate informazioni concrete a riguardo. Dunque, non è chiaro se ciò porterà ad un lancio di nuove varianti dei suoi chipset di fascia più alta. L’azienda, infatti, non si è sbilanciata su tale argomento. Inoltre, non sono state rilasciate dichiarazioni riguardo le tempistiche di un possibile rilascio. Per il momento, Qualcomm ha dichiarato solo che ciò arriverà “presto”.

Riguardo Google Drive è importante sottolineare che la piattaforma è stata potenziata dall’arrivo delle versioni ottimizzate di Vivaldi e Chrome.

Con l’arrivo di tali innovazioni è importante sottolineare l’arrivo del nuovo Snapdragon Plus da 8 core sui nuovi computer targati HP, Asus, Samsung, Acer, Lenovo e Dell. Tra quest’ultimi alcuni sono già stati annunciati. Ad esempio, i nuovi Asus VivoBook S15 e PortArt PZ13. Altri verranno presentati a breve, come ad esempio il nuovo Lenovo IdeaPad 5X. Riguardo l’applicazione di Google Drive, con il suo arrivo sui nuovi dispositivi, viene fornito agli utenti la possibilità di accedere alla piattaforma in modo semplice ed immediato.