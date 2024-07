Dopo un’ondata di aggiornamenti alla fine del 2023, Google Drive continua a evolversi con nuove funzionalità. L’ultima novità? La possibilità di generare sottotitoli automaticamente per i video caricati sulla piattaforma. Ciò grazie alla tecnologia di riconoscimento vocale avanzata da poco introdotta. Questa funzione è già in fase di distribuzione avanzata. In più sta rapidamente raggiungendo un numero sempre più vasto di utenti. Per utilizzarla bisogna eseguire una procedura piuttosto semplice, anche se non completamente automatica. Innanzitutto, è necessario individuare il video di cui si desidera aggiungere i sottotitoli. Oppure caricarlo se non è già presente nella libreria Drive. Una volta individuato il file, basta cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare l’opzione “Informazioni sul file“, seguita da “Gestisci tracce sottotitoli codificati”. Questa operazione apre un menu che permette di generare il tutto.

Google Drive: procedura e tempistiche per l’attivazione dei sottotitoli

Una volta aperta l’anteprima del video, si deve selezionare l’opzione “Genera sottotitoli automatici” dal menu laterale. È importante notare che la generazione non è immediata. Di conseguenza può richiedere un po’ di tempo. Specialmente per video lunghi o con contenuti complessi. La durata dell’elaborazione dipende dalla lunghezza e dal numero di conversazioni presenti nel video. Quindi è consigliabile essere pazienti durante l’attesa. Al termine del processo, i sottotitoli generati saranno visualizzabili cliccando sull’icona “CC” nel player video. Il quale ha uno stile simile a quello di YouTube. Questa funzionalità aumenta così l’accessibilità dei contenuti video. Ma offre anche un ulteriore strumento per migliorare l’organizzazione e la fruizione dei file multimediali su Google Drive. Con queste novità, GoogleDrive continua a migliorare le sue offerte e a rispondere alle esigenze degli utenti in modo sempre più efficace. Le aspettative a riguardo sono molto alte. In quanto si tratta di una funzionalità che potrebbe essere davvero molto utile. Non solo dal punto di vista personale, ma anche professionale.