Le cuffie Logitech che oggi potete acquistare in promozione su Amazon hanno un prezzo davvero ridicolo, infatti sono perfette per il gaming, ed allo stesso tempo costano meno di 50 euro. Cosa volere di più? stiamo parlando delle Logitech G G432, cuffie da gaming over–the–ear, che integrano al proprio interno anche un microfono ad archetto, utilissimo per riuscire a comunicare con gli altri giocatori in libertà, senza doverne acquistare uno di terze parti.

A differenza di altri modelli ben più costosi, le suddette sono cuffie cablate (o comunemente definite wired), ciò sta a significare che non possono essere utilizzate in formato wireless, ma dovranno essere sempre collegate ad una specifica porta jack da 3,5mm. Il prodotto offre un audio surround 7.1, con supporto a DTS:X 2.0 ed integra al proprio interno un driver da 50 millimetri. Il microfono non può essere rimosso dalla propria sede, per silenziarlo basterà ruotarlo verso l’altro.

Cuffie Logitech: arriva la promozione Amazon

Una promozione assolutamente da non perdere vi attende oggi su Amazon, infatti potete acquistare le suddette cuffie Logitech raggiungendo un livello di risparmio inatteso. Al giorno d’oggi il prodotto avrebbe un listino di quasi 80 euro, ma con l’offerta attivata ecco che la spesa è stata ridotta sino a soli 44,90 euro, con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, e possibilità di acquistarle premendo qui.

Il microfono, come vi abbiamo più volte raccontato nei paragrafi precedenti, è da 6 millimetri con controllo del volume sulla punta delle dita, così da garantire la massima precisione possibile, ed evitare problematiche di alcun tipo. Il comfort è ottimo, con ergonomia affidabile dettata dalla presenza di un padiglione auricolare perfettamente isolato, che non affatica le orecchie, abbracciandole con gomma assolutamente morbida e precisa.