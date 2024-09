Il mini PC che oggi potete trovare in promozione su Amazon è indiscutibilmente uno dei migliori in circolazione, proprio perché riesce a concentrare al proprio interno tantissima tecnologia, anche di buon livello, mantenendo comunque un prezzo tutt’altro che elevato. Il modello è il Blackview MP80, un mini PC dal form factor e dal design classico, infatti ha forma di parallelepipedo a base quadrata, con realizzazione prevalente in plastica e finitura opaca che protegge da schizzi o da impronte.

Il processore messo a disposizione è un Intel N97 di dodicesima generazione, con frequenza di clock fino a 3,6GHz, che viene supportato da 16GB di RAM LPDDR5 ed anche 512GB di memoria interna su SSD M.2. Il suo punto di forza è chiaramente una elevata presenza di connettori su tutta la superficie: 3 porte HDMI, 3 porte USB-A ed anche due ethernet nella parte posteriore con jack da 3,5mm per il collegamento fisico di cuffie o microfono.

Mini PC Blackview in promozione su Amazon

Il prezzo di vendita di questo mini PC è assolutamente conveniente per il consumatore finale, dovete infatti sapere che il suo listino è di 299 euro, ma per avvicinare il più possibile i consumatori all’acquisto, ecco che la spesa è stata ridotta di 100 euro, sino ad arrivare ad un valore finale di soli 199 euro. La promozione prevede la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre che essere completamente no brand. Effettuate l’ordine a questo link.

Come tutti i mini PC, anche il prodotto discusso nel nostro articolo offre la massima portabilità possibile, con le sue dimensioni di 21 x 17 x 5,9 centimetri, ed un peso di 770 grammi. I materiali utilizzati per la sua realizzazione sono davvero di ottima qualità generale, resistenti ed affidabili sul lungo periodo.