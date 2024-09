Da oggi tornare con l’operatore telefonico italiano WindTre è ancora più allettante. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha deciso di tentare questi suoi ex clienti con l’attivazione di un’offerta di rete mobile che ha davvero dell’incredibile. Quest’ultima è infatti caratterizzata da un prezzo per il rinnovo mensile davvero molto basso di appena 3,99 euro per i primi 12 mesi. A fronte di questa spesa, gli utenti avranno a disposizione davvero tanto. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Torna in WINDTRE ora con questa offerta incredibile a basso costo

In questi ultimi giorni alcuni ex clienti dell’operatore telefonico italiano WindTre sono stati invitati a tornare attivando un’offerta di rete mobile davvero incredibile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta di rete mobile denominata WindTre GO 200 XXS Special Start.

Rispetto a tutte le altre offerte dell’operatore telefonico, quest’ultima arriva ad includere ogni mese addirittura 200 GB di traffico dati per navigare letteralmente senza pensieri. Nel bundle dell’offerta, sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Come già detto, la cosa più sorprendente di questa offerta è senz’altro il costo. Gli utenti dovranno infatti pagare soltanto un costo molto basso di appena 3,99 euro al mese per i primi 12 mesi.

Dopo i primi 12 mesi, il costo dell’offerta ritorna a quello originale di 5,99 euro al mese. Un prezzo comunque decisamente interessante per quello che questa offerta include. Come di consueto, l’operatore telefonico italiano WindTre sta proponendo l’attivazione di questa super offerta ai suoi ex clienti tramite una apposita campagna SMS. Ecco qui di seguito l’sms inviato dall’operatore ai suoi ex clienti.

“Torna in WindTre! 200 Giga, 50 SMS e minuti illimitati a 3,99 euro al mese per i primi 12 mesi, poi a 5,99 euro al mese. Attivazione 0 euro e SIM 0 euro in negozio entro il 11/09. Costi e privacy su windtre.it/go200xspecials”.