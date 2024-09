L’estate sta per giungere al termine ma c’è ancora tempo per richiedere le straordinarie offerte WindTre All Inclusive con smartphone gratis. Il gestore potrebbe presto aggiornare il suo listino introducendo le tariffe dedicate alla nuova stagione ma ancora non si hanno notizie in merito a quali saranno i prossimi servizi offerti da WindTre. Inoltre, non è da escludere la possibilità che il gestore decida di continuare a proporre le sue All Inclusive modificando esclusivamente le offerte operator attack.

Nell’attesa di scoprire quali saranno le prossime mosse di WindTre, i nuovi clienti possono accedere al sito ufficiale o recarsi nei punti vendita per conoscere le incredibili tariffe con smartphone incluso nel prezzo e richiederne l’attivazione.

Scopri le offerte con smartphone incluso di WindTre

L’offerta con smartphone incluso più conveniente è la WindTre Pack 5G Reload exChange, che prevede una spesa di soli 9,99 euro al mese ma richiede ai nuovi clienti di consegnare l’usato per ricevere una valutazione, il cui saldo ricavato sarà accreditato dal gestore entro otto giorni dalla consegna. I clienti potranno così ottenere uno nuovo smartphone Xiaomi Redmi 13C 5G senza dover affrontare alcuna spesa extra e potranno usufruire di minuti senza limiti per le chiamate, 200 SMS verso tutti e 200 GB di traffico dati per la navigazione.

Andando incontro a una spesa di 12,99 euro al mese, invece, WindTre offre la sua Start 5G. L’offerta non prevede la consegna dell’usato e consente di ottenere gratuitamente uno smartphone Vivo Y28S 5G, minuti senza limiti per le chiamate, 200 SMS verso tutti e 200 GB di traffico dati per la navigazione.

La WindTre Unlimited Smart 5G, invece, prevede una spesa di 14,99 euro al mese e include minuti senza limiti per le chiamate, 200 SMS verso tutti, 50 minuti per le chiamate verso l’estero, e Giga senza limiti per la navigazione. In più, i clienti possono sfruttare il servizio Call center senza attese senza dover affrontare spese extra. Lo smartphone proposto da WindTre, in questo caso, è un Samsung Galaxy A15 5G.

Infine, la WindTre Unlimited 5G è l’offerta che propone un Samsung Galaxy A35 5G gratis e che permette di ricevere: minuti senza limiti per le chiamate, 200 SMS verso tutti, 200 minuti per le chiamate verso l’estero, Giga senza limiti per la navigazione e il servizio Call center senza attese. Il costo dell’offerta è di 29,99 euro al mese