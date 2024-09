Narwal ha presentato direttamente dalle sale di IFA 2024 di Berlino il nuovo, ed innovativo, robot aspirapolvere con AI, stiamo parlando di Narwal Freo Z Ultra (qui per la nostra recensione) progettato appositamente per soddisfare le complesse esigenze dei consumatori, offrendo in cambio pulizia approfondita e comodità di ogni genere.

Il prodotto riesce a muoversi attorno ad ogni ostacolo data la presenza di ben due telecamere RGB da 1200p con angoli di visione che raggiungono anche i 136 gradi, in questo modo il robot vede tutto, ed i doppi chip AI riescono a rilevare più di 120 oggetti domestici in tempo reale, mantenendo una precisione estremamente elevata, pulendo fino ad una distanza di 1cm dagli stessi. La tecnologia AI DirtSense 2.0 permette di riconoscere in tempo reale la differenza che esiste tra una macchia bagnata e lo sporco secco, variando la pulizia in relazione alla stessa (mirata e intensa con sporco pesante, lavaggio delle macchie o aspirazione della polvere).

L’igienizzazione dei panni è fondamentale, come anche la tipologia di lavaggio da sfruttare in base allo sporco individuato, ad esempio per sporco normale verrà effettuato un lavaggio a 45 gradi, mentre per sporco oleoso, la temperatura raggiunge i 60 gradi, fino a 75 gradi per l’uccisione di eventuali batteri residui, a cui succede il lavaggio del panno a 40 gradi. Il tutto senza alcun intervento dell’utente. La tecnologia EdgeSwing mantiene una pressione verso il basso di 7-12N, con regolazione dell’angolo di pulizia lungo i battiscopa, grazie a panni triangolari Reuleaux che coprono alla perfezione gli angoli.

E’ presente una modalità animali domestici, con la quale il robot aspetta che gli stessi si spostino dall’area che deve pulire, per non disturbarli, mentre la stazione di autosvuotamento riesce a garantire una manutenzione silenziosa (fino a 55-58 dB) e senza problemi. Al suo interno si trova un sacchetto per la polvere da 2,5L (con svuotamento richiesto ogni 120 giorni).

Narwal Freo Z Ultra: le altre specifiche

La potenza di Narwal Freo Z Ultra è di 12’000Pa, con spazzola che gira a 4’400 giri al minuto, fluttuante anti-aggrovigliamento 2.0, e possibilità di sollevare il panno fino ad un’altezza di 12 millimetri. La tecnologia LiDAR SLAM 4.0 permette di scansionare rapidamente la stanza e creare il percorso ideale, richiedendo al massimo 6 minuti per la mappatura, e creando una mappa 3D con anche la visione degli oggetti presenti. Non manca la possibilità di impostare zone di esclusione e tutte le funzioni di base.

Narwal Freo Z Ultra può essere acquistato a partire dal 25 settembre ad un prezzo di listino di 949 euro.