Tesla Actually Smart Summon: arriva una funzione più smart

Con l’aggiornamento software 2024.27.20, Tesla ha reintrodotto la tanto attesa funzionalità Actually Smart Summon. Nonostante le continue promesse di Elon Musk, il rilascio è avvenuto solo ora e, per il momento, è limitato al mercato americano. Cosa fa esattamente questa nuova versione del Summon? Come può cambiare l’esperienza di utilizzo delle Tesla dotate di Tesla Vision?

Il nuovo Smart Summon permette di muovere l’auto utilizzando l’app Tesla, senza la necessità di essere al volante. Le opzioni disponibili sono due: “come to me” e “go to target”. Grazie a “come to me”, l’auto raggiunge il proprietario partendo dalla posizione GPS dell’app. “Go to target” permette invece di impostare una destinazione all’interno di una piccola mappa. Questa flessibilità lo rende nettamente migliore rispetto al vecchio Summon, che era limitato a semplici manovre avanti e indietro.

Le nuove migliorie all’App per le Tesla

Le immagini delle telecamere dell’auto possono essere viste in streaming sull’app, offrendo una visione in tempo reale dei dintorni del veicolo. Questa caratteristica è stata accolta positivamente dagli utenti, in quanto migliora notevolmente la sicurezza delle manovre, soprattutto in spazi ristretti o parcheggi affollati. Ci sono però alcune limitazioni. Il nuovo Smart Summon Tesla richiede il pacchetto Full Self-Driving (FSD) ed ora è compatibile anche con i modelli dotati di Hardware 3.0. Tesla avverte che questa funzione deve essere utilizzata esclusivamente in parcheggi o aree private, e che l’utente deve sempre mantenere il controllo premendo un pulsante sull’app. Ma sarà sufficiente per garantire un utilizzo sicuro?

Arriverà in Europa? Al momento, non ci sono dettagli precisi, ma è probabile che venga rilasciata anche nei paesi europei. Tuttavia, le normative europee impongono limitazioni significative. La distanza massima auto-app è ridotta a soli 6 metri e non 65 metri come negli USA. Sarà quindi interessante vedere come Tesla adatterà la funzione per il mercato europeo. L’Actually Smart Summon Tesla è altro passo verso la guida autonoma completa, ma molte sfide rimangono. Tesla riuscirà a mantenere le promesse fatte agli utenti? Solo il tempo lo dirà, ma per ora la nuova funzione sembra funzionare bene, almeno nei parcheggi americani.