Tineco FLOOR ONE Stretch S6 è ufficiale: ecco la tecnologia HyperStretch

L’ecosistema di Tineco si aggiorna ufficialmente con un nuovo modello che veste i panni di aspirapolvere e lavapavimenti. Si tratta del nuovo FLOOR ONE Stretch S6, un prodotto davvero interessante che riesce addirittura a piegarsi a 180°. Tutto ciò avviene grazie alla nuova tecnologia HyperStretch, la quale non compromette la potenza di aspirazione e permette anche una facile manovrabilità.

È chiaro che questa caratteristica consente dunque di pulire davvero dappertutto, anche sotto ad un mobile o negli angoli più remoti. Il prodotto di Tineco è dotato delle più recenti tecnologie, tra le quali il sensore iLoop Smart Sensor, il sistema di autopulizia MHCBS e anche delle celle a sacchetto. In più il Tineco FLOOR ONE Stretch S6 ha un’autonomia di 40 minuti.

Anche il design è stato rinnovato, con il serbatoio dell’acqua pulita direttamente sopra la spazzola e con un’altezza di soli 13 cm da distesa. Di distinguere solidi, liquidi e aria si occupa il sistema di separazione dell’acqua sporca a tre camere.

Tineco FLOOR One Stretch S6: autopulizia e diverse smart features

Il nuovo Tineco FLOOR ONE Stretch S6 è in grado di effettuare un’autopulizia in due minuti direttamente dal tubo alla spazzola. Questo avviene grazie all’utilizzo di acqua alla temperatura 70℃. Fatto questo passaggio, ecco un’asciugatura di 5 minuti a 70°C, che non lascia alcuna traccia di acqua. Il rullo della spazzola è in grado di ruotare in entrambe le direzioni per renderla più soffice e asciutta: così si riduce anche il rischio di odori.

Al FLOOR ONE Stretch S6 non mancano tutte le smart features dei modelli già visti in passato: tecnologia MHCBS, celle a sacchetto e sensore iLoop. Grazie alla prima tecnologia, il rullo di Tineco FLOOR ONE Stretch S6 è sempre pulito, garantendo così la pulizia costante dei pavimenti, che rimangono privi di strisce e residui. La tecnologia include un raschietto fluttuante che rimuove efficacemente lo sporco, impedendo all’acqua sporca di lasciare macchie sul pavimento.

Tineco FLOOR ONE S6 Stretch è disponibile su Amazon ed anche sul sito ufficiale di Tineco. Il prezzo è di 599,00€. Al momento, almeno su Amazon, c’è uno sconto di 50 euro.