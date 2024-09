Honor MagicBook Art 14 e Watch 5 ufficiali ad IFA 2024: specifiche e prezzi

Honor aveva in serbo tantissime novità per IFA 2024, dopo avervi parlato di Magic V3, è arrivato il turno di un paio di prodotti di ottima qualità che vanno a migliorare l’ecosistema dell’azienda cinese: Honor MagicBook Art 14 (un notebook da 14 pollici) e Watch 5 (uno smartwatch molto completo).

Honor MagicBook Art 14

Una vera e propria meraviglia di ingegneria, il prodotto riesce a incorporare funzioni AI all’avanguardia con soluzioni hardware e software, per una maggiore produttività e esperienza di utilizzo. Honor introduce l’AIPC più leggero e sottile del mercato, con la struttura Topology Lightweight Structure raggiunge un peso di solo 1kg ed uno spessore di 10 millimetri, mantenendo comunque una scocca in magnesio e tastiera in titanio. Il prodotto è dotato di un display Honor FullView touch da 14,6 pollici di diagonale, con risoluzione 3,1K e rapporto schermo/corpo del 97% (PWM Dimming 4320, Dynamic Dimming e modalità e-book).

Offre l’accesso alle funzioni avanzate di Copilot, al suo interno troviamo OS Turbo 3.0 che, con l’IA, riesce ad ottimizzare il consumo energetico analizzando il comportamento dell’utente. Sotto il cofano è possibile trovare il processore Intel Core Ultra 7 155H, con frequenza di clock a 4,8GHz, che porta ad un raddoppio delle prestazioni della GPU ed una crescita del 70% delle prestazioni IA. Ottima la connettività fisica con Thunderbolt 4, HDMI, USB-C, jack da 3,5mm e USB-A, mantenendo un’ottima autonomia con la batteria da 60Wh.

Honor Watch 5

Lo smartwatch Honor Watch 5 è un mix di tecnologia e design, ha un peso di soli 35 grammi ed uno spessore che non va oltre gli 11 millimetri, dimostrando di essere molto comodo da indossare tutto il giorno. E’ dotato di un display AMOLED a colori da 1,85 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione 450 x 390 pixel e 322 ppi. La batteria è al silicio-carbonio, con autonomia di 15 giorni consecutivi grazie alla capacità di 480mAh. I parametri sanitari sono perfettamente tracciati, come SPO2, battito cardiaco, ma anche affidandosi al sistema AccuTrack per una migliore precisione del segnale GPS.