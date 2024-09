Il 9 settembre alle ore 19:00 Apple presenterà i suoi nuovi prodotti. L’evento sarà dedicato agli iPhone 16 ma nella stessa occasione saranno rivelati i nuovi smartwatch e quindi Apple Watch X, Apple Watch Ultra 3 ed Apple Watch SE; e i nuovi auricolari AirPods 4 e quasi sicuramente anche AirPods Max 2. È ormai esclusa la presenza dell’attesissimo iPhone SE 4 ma un altro dispositivo potrebbe sorprendere tutti e fare la sua comparsa.

Apple potrebbe infatti rilasciare anche i suoi AirPods SE, gli auricolari low cost che da tempo sono oggetto di indiscrezione suscitando la curiosità di tutti gli utenti speranzosi di poter acquistare un prodotto Apple di qualità senza dover affrontare una spesa elevata.

Apple AirPods SE somiglieranno agli AirPods Pro

A suggerire l’arrivo degli Apple AirPods SE sarebbero alcuni rapporti secondo i quali gli AirPods 4 previsti per il 9 settembre saranno disponibili in due versioni differenti. Una di queste sarà quasi sicuramente la variante SE, la quale presenterà delle differenze sostanziali rispetto al modello standard.

Tenendo conto delle informazioni fino ad ora emerse, i nuovi AirPods SE potrebbero non essere del tutto apprezzati dagli utenti. Le voci, infatti, ritengono che il nuovo modello andrà a rimpiazzare AirPods 2 mantenendo però lo stesso costo, che ammonta a circa 149,00 euro. Gli auricolari non avranno funzionalità particolari e sarà assente la cancellazione attiva del rumore, la modalità trasparenza e la ricarica MagSafe in custodia. L’unico aggiornamento apportato da Apple riguarderà il design che, pur essendo ancora sconosciuto, dovrebbe ricordare gli AirPods 3 e gli AirPods Pro.

La scarsa differenza di prezzo potrebbe giustamente creare un po’ di malcontento, soprattutto se Apple adotterà effettivamente la denominazione SE, che ha sempre indicato una serie di prodotti economici rispetto ai modelli standard, privi di alcune funzionalità extra, ma pur sempre interessanti da un punto di vista qualitativo. Il ricorso alla sigla sembrerebbe però necessario al fine di distinguere gli auricolari dai vari modelli previsti, che rappresenteranno soluzioni sicuramente più costose e performanti.