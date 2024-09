TCL all’IFA 2024: innovazione e design per il futuro del tech

TCL ha presentato la sua nuova linea di prodotti all’IFA 2024, confermando il suo impegno verso un’innovazione costante nel settore dell’elettronica di consumo. Grazie ad un mix di tecnologia avanzata e design curato, l’azienda ha svelato soluzioni all’avanguardia per intrattenimento domestico, tecnologia mobile e living connesso. In che modo?

TCL ha introdotto il nuovo X11H QD-Mini LED TV e il TCL NXTFRAME TV, due modelli che combinano alta qualità visiva e sonora. La partnership con Bang & Olufsen per l’audio garantisce un’esperienza immersiva, mentre il NXTFRAME TV si distingue non solo per la tecnologia, ma anche per il suo design artistico. Tramite uno schermo che si integra perfettamente nell’arredamento, TCL ha mostrato all’IFA 2024 come il televisore possa essere un oggetto di stile.

IFA 2024: novità TCL per il mobile e il living

L’innovazione non si limita ai televisori e lo ha ben dimostrato durante l’IFA 2024. La società ha anche presentato la Serie C765 QD-Mini LED, pensata per gli appassionati di sport e gaming. TCL offre grazie ad essa un’esperienza avanzata grazie al refresh rate a 144Hz e al Game Accelerator. I colori vividi e il supporto per Dolby Vision IQ e HDR10+ completano il pacchetto, inoltre, rendendo ogni immagine incredibilmente realistica. Durante l’evento hanno lanciato anche la tecnologia mobile di TCL intanto si evolve con la serie NXTPAPER 50, dotata di tecnologia NXTPAPER 3.0. Questa innovazione riduce significativamente la luce blu, proteggendo la vista degli utenti durante l’utilizzo continuo dei device. L’integrazione dell’intelligenza artificiale in collaborazione con Microsoft, poi, dona strumenti di elaborazione e produttività avanzati, ideali per chi lavora o studia da remoto.

E per il living connesso? Il Design Innovation Center di TCL porta sul mercato elettrodomestici che coniugano estetica e tecnologia. Ha rivelato all’IFA 2024 il condizionatore FreshIN 3.0, con filtri avanzati e una classe energetica A+++. Esso migliora la qualità dell’aria interna, mentre i frigoriferi Free Built-In e Combi, con tecnologia T-Fresh, garantiscono una conservazione ottimale degli alimenti. Ogni prodotto è stato progettato con impegno per integrarsi perfettamente nei moderni spazi abitativi. Come si posiziona dunque TCL per il futuro? All’IFA 2024, l’azienda dimostra di non voler solo seguire il progresso, ma di volerlo plasmare. Attraverso innovazioni continue in ogni settore, l’azienda punta a ridefinire gli standard tecnologici, dando soluzioni moderne, sostenibili e molto avanzate.