Truffa di settembre: ancora un messaggio mail PERICOLOSISSIMO

La truffa che fa paura agli utenti sta girando in questi giorni sul web e tramite gli indirizzi di posta elettronica. Secondo quanto riportato, più persone si sarebbero ritrovate a fronteggiare un messaggio molto particolare, tutto frutto dell’invenzione dei malviventi. È diventato necessario fare molta attenzione anche se si è esperti.

Truffa incredibile per gli utenti, il messaggio porre tra indirizzi di posta elettronica e ruba soldi

L’unico motivo per cui abbiamo deciso di incollare il messaggio truffa qui sotto è per far capire agli utenti quello che sta accadendo. Coloro che credono di avere tutte le carte in regola per resistere a queste problematiche, dovrebbero rivedere i loro piani visto che tanti utenti esperti ci stanno cascando. Il testo qui in basso parla come se dall’altro lato ci fosse una donna totalmente invaghita del povero malcapitato.

“Sono entusiasta perché qualcuno sexy da morire mi ha chiesto di mandargli delle foto sporche in modo che possano provare amore.

Ho trovato un posto privato, mi sono posizionata bene per piacere, ho sorriso, mi sono sistemata per bene ed ho scattato alcune foto della mia bella faccia e le ho pubblicate con la didascalia “bella e dannata”.

Hanno detto che gli piaceva e hanno chiesto di vedere la mia faccia, quindi naturalmente ho accettato.

Sono molto eccitata e voglio stare insieme a te, sì, mi hai capito bene.

E lascio qui il profilo dove mi scrivono per gli appuntamenti virtuali: click

Inviami un messaggio e faremo una diretta veloce e sporca.

Sono entusiasta e tu non puoi capire quanto“.

Questo testo vuole solo ed unicamente ottenere i dati personali degli utenti e all’occorrenza anche i soldi. Il form che viene fuori cliccando sul link presente nel testo, non serve per iscriversi al sito di incontri dove conoscere la fantomatica donna, ma solo per raccogliere i dati sensibili delle persone.