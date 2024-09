Dreame a IFA 2024: innovazioni per una casa ultra smart

Dreame Technology ha svelato i suoi ultimi prodotti all’IFA 2024 ora in corso. La società, grazie a tecnologie avanzate, tenta con i propri articoli di rivoluzionare il concetto di automazione domestica. Tramite innovazioni mirate, l’azienda si propone di semplificare la routine quotidiana dei consumatori in meglio. Tra i nuovi modelli mostrati all’evento spicca l’aspirapolvere Dreame H14 Pro, caratterizzato da una potenza di aspirazione di 18.000Pa e un design pieghevole a 180 gradi. Questo device permette di pulire facilmente sotto i mobili e negli spazi più difficili da raggiungere. Il suo motore Liquid Separation è progettato per mantenere elevate prestazioni anche quando l’aspirapolvere è completamente parallelo al pavimento.

IFA 2024: altre novità Dreame e partnership con Inter Milan

Lanciato da Dreame all’IFA 2024 anche il nuovo L40 Ultra, l’eccellenza nella pulizia automatica. Dotato della tecnologia SideReach per raggiungere angoli difficili e di MopExtend RoboSwing, assicura una pulizia profonda in ogni area della casa, anche nelle zone nascoste. Tramite il sensore RGB intelligente è inoltre in grado di rilevare con precisione lo sporco per rimuoverlo con l’utilizzo di acqua calda a 70°C. Il potente motore, con una forza di aspirazione di 12.000Pa, permette un’azione rapida ed efficiente, catturando polvere e peli di animali domestici in meno passaggi del solito. Questo, ed il precedente prodotto, sono già disponibili all’acquisto.

Durante l’IFA 2024, Dreame ha presentato quattro tecnologie chiave che cambieranno il futuro della pulizia domestica. Il sistema ProLeap, in primis, ottimizza le prestazioni dei robot, poi c’è la tecnologia VersaLift che consente una navigazione più agile. Attraverso l’HyperStream Detangling DuoBrush, inoltre, tutti i problemi legati all’aggrovigliamento dei capelli diventano un ricordo. Dreame lancia anche il sistema AutoFlow. Esso si occupa automaticamente della ricarica e dello svuotamento del serbatoio, garantendo un utilizzo senza interruzioni.

Dreame punta anche su collaborazioni di prestigio. La partnership con Inter Milan rispecchia l’impegno dell’azienda per eccellenza, innovazione e velocità. Come la celebre squadra calcistica, la società si distingue per l’attenzione alle prestazioni elevate. Insieme, Dreame e Inter Milan organizzeranno eventi e promo, unendo tecnologia e sport per dare ai consumatori qualcosa di unico. Con i suoi prodotti avanzati, Dreame continua così a definire nuovi standard nel settore della pulizia domestica e ha già intrigato il pubblico con i suoi sistemi. L’IFA 2024 si è dimostrato la vetrina ideale per dimostrare come le tecnologie intelligenti possano migliorare la vita quotidiana, rendendola più semplice e pratica.