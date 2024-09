Spotify ha ufficialmente lanciato “Daylist”, una playlist dinamica che rappresenta una significativa evoluzione nella fruizione della musica. Questa nuova funzione, introdotta globalmente in 65 mercati, è ora disponibile anche in lingua italiana, ampliando così il suo raggio d’azione. La caratteristica distintiva di Daylist è la sua capacità di aggiornarsi costantemente per riflettere i cambiamenti nei gusti musicali degli utenti e adattarsi ai diversi momenti della giornata.

La nuova funzionalità Daylist, per un’ascolto più personalizzato

A partire da oggi, sia gli utenti Free che Premium possono beneficiare di Daylist, che è disponibile in una vasta gamma di lingue, tra cui arabo, catalano, francese, francese canadese, tedesco, indonesiano, giapponese, coreano, polacco, portoghese, spagnolo, spagnolo messicano e turco. Questa funzione è stata progettata per offrire un’esperienza di ascolto altamente personalizzata, andando oltre le semplici preferenze musicali degli utenti e tenendo conto anche dell’ora del giorno. In questo modo, gli ascoltatori possono godere di una colonna sonora che si adatta al loro ritmo quotidiano.

I dati preliminari indicano che la funzione ha riscosso un notevole successo nei paesi dove era già stata introdotta, con il 70% degli utenti che continuano a utilizzarla regolarmente. Inoltre, la richiesta per Daylist è cresciuta del 118% dall’inizio dell’anno, segnalando un aumento significativo dell’interesse per questa innovazione.

Per accedere a Daylist, gli utenti possono navigare nella sezione “Create per te” sui loro smartphone, mentre su altri dispositivi è possibile cercare la playlist direttamente nella barra di ricerca o visitare il sito web spotify.com/daylist. La funzionalità consente anche di salvare facilmente Daylist: basta cliccare sui tre puntini accanto alla playlist, scorrere verso il basso, selezionare “Aggiungi alla playlist”, scegliere “Nuova playlist” e creare la propria playlist personalizzata. In questo modo, Daylist sarà sempre a portata di mano nella libreria personale.

Con il lancio globale di Daylist, Spotify non solo arricchisce la propria offerta musicale, ma propone una soluzione che si adatta in tempo reale alle esigenze e ai gusti individuali degli utenti, rendendo l’esperienza di ascolto più interattiva e su misura.