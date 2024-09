Uno degli smartphone più chiacchierati e attesi è sicuramente Xiaomi 15 Ultra. Riguardo il lancio del dispositivo sono emerse diverse indiscrezioni. Le più recenti emergono da un nuovo report che si sofferma sul comparto fotografico dei nuovi Xiaomi. Secondo quanto riportato sembra che l’attesissimo smartphone potrebbe presentare delle prestazioni migliorate.

Xiaomi 15 Ultra: info sul nuovo comparto fotografico

La principale novità riguarda il sensore Sony LYT-900. Quest’ultimo permette di ottenere dei miglioramenti significati per gli scatti anche con condizioni di luce scarsa. Quest’ultimo non rappresenta la sola novità prevista. Un’ulteriore caratteristica rilevante dovrebbe riguardare la presenza di una modalità video 4K Cinematic. Quest’ultima risulta essere particolarmente utile per superare le limitazioni presentate dal precedente modello Xiaomi.

Sempre secondo le informazioni trapelate, lo smartphone avrà un tasto per lo zoom 10x. Opzione sfruttabile soprattutto grazie alla presenza del nuovo teleobiettivo da 200 megapixel. Infine, per la fotocamera frontale il dispositivo dovrebbe vantare un nuovo sensore da 50megapixel.

Oltre il comparto fotografico, il nuovo Xiaomi 15 Ultra dovrebbe presentare un processore Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm. Quest’ultimo dettaglio permette agli utenti di ottenere un miglioramento per i video in slow-motion.

Oltre quanto detto, il nuovo Xiaomi 15 Ultra dovrebbe avere un display curvato su tutti i lati. Inoltre, presenterà una risoluzione pari a 2K. La batteria risulta essere più grande. Infine, il design premium del nuovo dispositivo presenta finiture in ceramica o in pelle. Queste sono le informazioni trapelate fino ad ora sul nuovo smartphone Xiaomi.

Riguardo il lancio del dispositivo, quest’ultimo dovrebbe arrivare in Cina entro la fine dell’anno o al massimo per l’inizio del 2025. Per il mercato europeo, invece, non sono ancora note le tempistiche. Sarà probabilmente necessario attendere qualche mese in più. Non resta che attendere il rilascio di ulteriori dichiarazioni da Xiaomi. In questo modo sarà possibile ottenere maggiori dettagli sul prossimo dispositivo in arrivo sul mercato.