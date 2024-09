Milano, l'Area C ora si pagherà anche nei weekend

L’obiettivo sembrava essere quello di voler imporre un pagamento anche nei weekend per la famosa Area C di Milano. Questa, che in genere è attiva tutto l’anno ma solo dal lunedì fino al venerdì dalle ore 7:30 del mattino fino alle 19:30 di sera escludendo i festivi, ha un costo del ticket giornaliero pari a 7,50 €.

Adesso il sindaco di Milano Giuseppe Sala avrebbe confermato la volontà del Comune di voler introdurre il pagamento anche per i due giorni festivi, anche se al momento non si hanno dettagli precisi.

Area C di Milano a pagamento anche nei weekend, i dettagli

Verranno introdotte a quanto pare e secondo le parole del sindaco, delle tariffe differenziate per la sosta dei mezzi pesanti e dei SUV. Ecco quanto detto da Sala:

“Stiamo valutando questa direzione e crediamo che sia quella giusta. È evidente che non si tratta di aumentare le entrate, ma di mettere in ordine un bilancio che sta diventando sempre più difficile da gestire, e ciò accade per un motivo preciso: il trasporto pubblico. Su questo punto è necessario riflettere, perché se si chiede alle amministrazioni di proseguire e di migliorare il trasporto pubblico, è chiaro che è indispensabile fornire loro supporto. Questo è un dato di fatto, ed è una questione di cui mi lamento da tempo, indipendentemente dal governo attuale, poiché riguarda un problema che persiste da molto tempo“.

Per quanto riguarda proprio la sosta dei veicoli più grossi, i consiglieri comunale di Milano avevano già presentato una sorta di mozione che prevedeva l’aumento delle tariffe fino ad arrivare addirittura al doppio e al triplo. È questo il modo per scoraggiare le persone dall’utilizzare queste auto così grandi soprattutto all’interno del centro urbano della città. Chiaramente non sono mancate le discussioni e non mancheranno nei prossimi giorni, visto che il pagamento è pronto ad essere richiesto per tutti i giorni della settimana.