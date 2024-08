Spotify ha deciso di fare marcia indietro su una delle sue decisioni più discusse riguardo l’accesso ai testi delle canzoni per gli utenti del piano gratuito. Lo scorso maggio, la piattaforma di streaming musicale aveva introdotto una limitazione significativa: i testi delle canzoni erano stati resi disponibili esclusivamente per gli abbonati al servizio Premium, lasciando gli utenti Free con un accesso limitato a soli tre ascolti per brano. Questa scelta, che mirava a incentivare l’upgrade al piano a pagamento, non ha però sortito gli effetti sperati, portando Spotify a riconsiderare la propria politica.

Il retro front obbligato di Spotify

La nuova strategia, che entrerà in vigore nelle prossime settimane, prevede il ripristino dell’accesso illimitato ai testi anche per gli utenti della versione gratuita. Questa decisione segna un cambio di rotta rispetto alla politica precedente, che aveva suscitato una certa insoddisfazione tra gli utenti del piano gratuito. In effetti, il tentativo di spingere gli utenti a passare al Premium con la limitazione dei testi non ha prodotto il risultato sperato, e l’azienda ha riconosciuto che il malcontento generato potrebbe aver influito sulla scelta di ritornare sui propri passi.

Un portavoce di Spotify ha spiegato che l’azienda è costantemente impegnata a testare e rivedere le proprie funzionalità per ottimizzare l’esperienza degli utenti. Questo approccio sperimentale significa che le opzioni disponibili possono variare a seconda del piano sottoscritto e del dispositivo utilizzato. Il ritorno dell’accesso illimitato ai testi rappresenta quindi una risposta alle critiche e ai feedback ricevuti, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza complessiva per tutti gli utenti, non solo per quelli abbonati.

Daniel Ek, CEO di Spotify, aveva già accennato a questa direzione durante una recente riunione sui risultati finanziari dell’azienda. Il ripristino dei testi illimitati è parte di un più ampio piano di aggiornamenti che mira a rafforzare il servizio per gli utenti del piano gratuito, in un contesto di continua evoluzione basata sulle esigenze e le aspettative degli utenti. Con questo cambiamento, Spotify spera di recuperare la fiducia degli utenti e mantenere una base di utenti ampia e soddisfatta, rispondendo alle sfide poste dalla concorrenza e dalle richieste del mercato.