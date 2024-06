L’iniziativa “Porta un Amico in Kena” sta per essere nuovamente prorogata. In questo modo i clienti dell’operatore virtuale potranno continuare a partecipare fino alla fine di agosto 2024. Il programma offre ai clienti Kena l’opportunità di ricevere fino a 50euro (attraverso 10 ricariche omaggio da 5 euro) di rimborsi cumulabili sul proprio credito residuo, invitando amici e conoscenti a passare al gestore con una nuova SIM. I nuovi clienti che accettano l’invito riceveranno a loro volta una ricarica di massimo 5euro.

È importante sottolineare che sul sito web di Kena è ancora segnalata la precedente scadenza (10giugno), ma secondo fonti di MondoMobileWeb la scadenza è stata prorogata al 31agosto. Ma come funziona l’iniziativa?

Kena proroga fino ad agosto “Porta un Amico”

Per partecipare i clienti devono richiedere un codice invito tramite l’Area Clienti MyKena, accessibile dal sito ufficiale o tramite l’app disponibile per Android e iOS. Dopo aver effettuato l’accesso, è sufficiente selezionare la voce “Richiedi codice“. Alternativamente, tramite l’app, è necessario cliccare sul medesimo tasto nel menu laterale, accedere con il proprio numero di telefono e inserire l’OTP ricevuto via SMS.

Il nuovo cliente che riceve il codice può attivare un’offerta Kena con portabilità del numero tramite vari canali. Tra questi c’è il sito ufficiale, l’app, i punti vendita autorizzati e il Servizio Clienti al numero 181. Il nuovo cliente, una volta effettuata la procedura potrà a sua volta condividere il proprio codice invito con altri utenti per ottenere ulteriori ricariche omaggio.

Ogni cliente Kena può ottenere un solo codice invito, condivisibile con chiunque. Se il codice viene dimenticato, è possibile recuperarlo accedendo nuovamente all’Area Clienti sul sito dell’operatore o chiamando gratuitamente il Servizio Clienti 181. Non è possibile recuperare il codice tramite l’app.

Ogni cliente può invitare altri utenti senza limiti, ma può ottenere fino a 10 rimborsi, per un valore massimo di 50 euro, come anticipato. Anche dopo aver raggiunto il limite, i nuovi invitati continueranno a ricevere il bonus. Il rimborso viene accreditato sul credito residuo della SIM del cliente invitato dopo il primo rinnovo dell’offerta sottoscritta. Il cliente invitante deve attendere il primo rinnovo dell’offerta degli amici e poi procedere al rinnovo della propria offerta per ricevere il rimborso.