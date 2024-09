Stanno per arrivare sul mercato i nuovi videoproiettori Home Theater 4K Laser “entry-level” di JVC. Si tratta di DLA-NZ500 e DLA-NZ700 che si basano su matrici 4K native e sorgenti luminose laser. Al momento non sono state ancora rilasciate informazioni precise. Secondo alcune ipotesi i nuovi modelli potrebbero arrivare sul mercato intorno al mese di novembre. Mentre i prezzi indicativi potrebbero andare tra i 6.000 e i 9.000 euro.

JVC presenta nuovi videoproiettori 4K

Seguendo la sua tradizione, l’azienda giapponese utilizza una tripletta di matrici LCD riflessive D-ILA. Quest’ultime sono in grado di fornire un livello del nero e un rapporto di contrasto nativo superiori rispetto ai principali competitor.

Entrambi i modelli di JVC, come anticipato, presentano una risoluzione nativa 4K da 4096×2160 pixel. Nello specifico, per la versione NZ500, più “economica”, si tratta di una seconda generazione. Mentre per il NZ700 si tratta della terza. La sorgente laser di entrambi i modelli è riservata a diodi “Blu-Escent”. Oltre al laser blu si creano anche spettri di colore rosso e verde, fondamentali al fine di riprodurre le immagini.

Nel dettaglio, il modello NZ500 presenta una luminosità di 2000 lumen. Il rapporto di contrasto nativo, invece, è di 40.000:1. Il modello NZ700 arriva a 2300 lumen e il rapporto è di 80.000:1. Per entrambi è disponibile l’impostazione dell’intensità regolabile su 101 posizioni. A completare il tutto è disponibile un diaframma manuale che può essere regolabile su 15 posizioni.

Per quanto riguarda le dimensioni, JVC ha dichiarato che si tratta dei proiettori 4K nativi più piccoli esistenti. A tal proposito, la scocca è più compatta e l’obiettivo passa da 65 a 80mm. I dispositivi sono in possesso della certificazione ISF e del preset Filmaker Mode. Inoltre, è disponibile la funzionalità di auto-calibrazione grazie al software JVC proprietario e gratuito. Infine, per rendere dinamici i metadati statici dei contenuti di HLG e HDR10 è disponibile l’elaborazione di Tone Mapping Dinamico HDR “Frame Adapt” di seconda generazione.