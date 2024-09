Iliad: bastano 7 EURO per avere fino a 250 GIGA in 5G

Iliad continua ad esaudire i desideri degli utenti che vogliono avere il meglio dalla loro parte. I gestori mobili degli ultimi anni hanno provato in ogni modo a mettere i bastoni tra le ruote alle grandi realtà, le quali si sono sempre comportate ottimamente. Da qualche tempo a questa parte però tutto è cambiato, con quei provider che non nutrivano di tanto seguito da parte degli utenti che oggi si sono affermati come primari. Sono infatti gli anni dei gestori virtuali, quei provider che un tempo nessuno calcolava ma che oggi sono diventati fondamentali per risparmiare avendo tutto a disposizione.

Ovviamente la loro peculiarità è quella di tenere i prezzi molto bassi e di non cambiarli mai, peraltro corredando il tutto con tantissimi contenuti. A tutto questo cerca di rispondere colpo su colpo proprio Iliad, il vero gestore della rivoluzione della telefonia mobile in Italia. Fin dal 2018, anno in cui è arrivato Iliad, tutto è cambiato con i vari gestori che provano in ogni modo ad equipararsi a questa nuova realtà.

Iliad continua, le sue offerte sono ancora leader nel mondo della telefonia mobile

La Flash 200 ha 200 giga in 5G e minuti e messaggi senza limiti. La Giga 120 e la Giga 250 hanno gli stessi minuti e messaggi: la prima ha 120 giga in 4G per 7,99 € al mese, la seconda 250 giga in 5G per 11,99 € al mese.

Il 5G è offerto chiaramente gratis, senza costi aggiuntivi nelle offerte in cui è indicato. Le peculiarità di Iliad dunque c’è quella di garantire gli stessi prezzi per sempre una volta sottoscritta l’offerta ma non solo. Da qualche anno infatti il provider ha abituato i suoi utenti ad avere uno sconto diretto sulla fibra ottica per l’abbonamento domestico a determinate condizioni. Chi sottoscrive infatti un’offerta mobile da almeno 9,99 € al mese può accedere ad uno sconto sulla fibra che porterà il suo prezzo a scendere da 24,99 a soli 19,99 € al mese. Le offerte sono disponibili sul sito ufficiale e sono adatte a tutti, siccome Iliad non cerca particolari requisiti.