Una delle opzioni Instagram più utilizzate sono le Storie. A tal proposito, sta per arrivare una novità interessante per tutti gli utenti che sfruttano questo tipo di pubblicazione sulla piattaforma. Grazie ad un recente intervento di Instagram ora anche le Storie riceveranno i commenti. Si tratta di un’opzione vantaggiosa che sta già attirando l’attenzione di molti.

La funzione al momento è in fase di diffusione. Quali saranno le modalità disponibili per gli utenti? Scopriamo come funziona la nuova opzione e quando sarà disponibile per tutti.

Instagram introduce i commenti per le Storie

Di recente erano già state introdotte le reazioni. Quest’ultime permettono agli utenti di inviare emoji, oltre i messaggi privati per rispondere alle Storie su Instagram. L’introduzione dei commenti cambia il modo in cui si può interagire con questo particolare contenuto sulla piattaforma.

I commenti alle Storie vengono visualizzati in basso dell’interfaccia della Storia e presentano due limitazioni. La prima è che solo gli utenti che seguono un determinato account possono visualizzare i commenti che vengono lasciati sulle storie. Inoltre, solo i follower reciproci potranno pubblicare dei commenti. So tratta di limitazioni importanti che sono state pensate ed introdotte con lo scopo di tutelare e proteggere la privacy degli utenti.

In questo modo, Instagram cerca di evitare che ci siano commenti indesiderati. Un intervento utile che mira a limitare la diffusione di contenuti non pertinenti con quello che viene pubblicato nelle proprie Storie di Instagram.

Come le Storie, anche i commenti spariranno dopo 24 ore dalla pubblicazione. La nuova opzione risulta ora essere in fase di distribuzione automatica per tutti gli utenti di Instagram a livello mondiale. Ci vorrà qualche giorno affinchè non diventerà definitivamente operativa per tutti. Non resta che attendere e scoprire quali saranno le reazioni degli utenti alla nuova opzione e se diventerà una soluzione adottata in massa o solo da alcuni fruitori.