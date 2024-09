Google ha annunciato alcune nuove funzioni per Android e Wear OS. Quest’ultime promettono di migliorare l’esperienza degli utenti con i dispositivi Pixel e non solo. Nello specifico le novità in arrivo sono quattro. Tra cui spicca Cerchia e Cerca che sarà presto in grado di riconoscere le canzoni. La seconda funzione riguarda la possibilità di scaricare le mappe di Google Maps così da poter ottenere sempre le proprie indicazioni, anche se si lascia il telefono altrove. E c’è di più.

Google introduce nuove opzioni per Android e WearOS

Con l’introduzione della nuova funzione per Cerchia e Cerca gli utenti avranno la possibilità di riconoscere la musica grazie all’aiuto dell’AI. Per sfruttarla, basta attivare Cerchia e Cerca sul proprio dispositivo e selezionare il tasto musica, accanto a quello per la ricerca. Subito dopo verrà mostrato il risultato ottenuto (nome della traccia, artista e link YouTube della canzone).

Come anticipato, una seconda opzione riguarda Google Maps. La nuova funzione è l’ideale per poter visionare le mappe anche quando si è all’esterno e c’è poco campo. Con il nuovo aggiornamento gli utenti possono scaricare le mappe sul proprio dispositivo così da poter ottenere indicazioni anche mentre si è offline. E c’è di più. Con l’opzione per Wear OS gli utenti potranno accedere alle mappe online anche sui propri smartwatch. Sempre per Google Maps stanno per arrivare due nuove scorciatoie per smartwatch. La prima permette di cercare una destinazione attraverso dei comandi vocali. La seconda, invece, permette di tenere d’occhio l’ambiente circostante toccando il quadrante del dispositivo indossabile.

La terza opzione permette agli utenti di “leggere” pagine web su Chrome ad alta voce. Per accedere alla funzione basta aprire una pagina online e selezionare l’icona dei tre punti. Qui bisogna cliccare sull’opzione “Ascolta questa pagina”. A questo punto verrà aperto un lettore. Quest’ultimo permetterà agli utenti di controllare la riproduzione.

Con Gemini, sarà possibile ottenere delle una descrizione vocale delle immagini. Con TalkBack su Android sarà possibile ottenere una lettura dello schermo. La funzione permette di ottenere feedback vocale per permettere a tutti di usare il dispositivo, anche quando si hanno problemi alla vista. TalkBack fornirà una descrizione delle immagini presenti online, quelle inviate nelle chat ed anche delle foto presenti in galleria.

Infine, l’ultima funzione in arrivo riguarda strettamente gli Stati Uniti. In questo caso, Google ha annunciato l’arrivo di un’opzione che invia agli utenti degli avvisi per i terremoti. Si tratta di Android Earthquake Alerts System, una funzione in grado di rivelare i terremoti per avvisare gli utenti riguardo il verificarsi di scosse.