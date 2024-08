Instagram, aggiornamento: sta arrivano la nuova Friend Map, ecco cos'è

Le applicazioni utilizzate dagli utenti per quanto riguarda il mondo dei social media sono sempre le stesse con una in testa a tutte: Instagram. Il social dedicato alle fotografie, che ad oggi detiene molte più sfaccettature rispetto al passato, si appresta a riportare alcuni cambiamenti per il futuro come ha fatto durante il corso degli ultimi tre anni.

Di novità ce ne sono state davvero tante ma a quanto pare Instagram non vuole fermarsi e, sotto gli occhi attenti di Meta, gli ingegneri stanno elaborando qualcosa di realmente interessante. Secondo quanto descritto da alcune fonti molto affidabili, una novità su tutte sarebbe in fase di test con le prime tracce che sarebbero spuntate fuori in realtà già durante il corso di questo 2024. Si tratta di una nuova funzione chiamata Friend Map, la quale potrebbe essere molto simile a quella mostrata da Snapchat nel 2017.

Arriva la Friend Map su Instagram: ecco di cosa si tratta

La novità questa volta potrebbe arrivare direttamente da un’altra applicazione, o meglio Instagram potrebbe prendere spunto. Secondo quanto riportato infatti si sta discutendo sull’integrazione della nuova Friend Map, una soluzione che consentirà agli utenti di condividere degli aggiornamenti sia video che testuali collegandoli con la posizione in cui questi vengono prodotti.

A quel punto gli utenti compariranno su una mappa, dove tutti gli altri potranno visualizzarli. Instagram però permetterà di controllare molto meglio la privacy rispetto a quello che faceva Snapchat: l’applicazione infatti garantirà la possibilità di scegliere un gruppo di persone specifiche con le quali si potrà condividere la posizione e anche il contenuto.

Sono pochissimi al momento gli utenti che possono avere il privilegio di testare questa nuova funzionalità. Instagram vuole infatti ottenere i primi feedback per poter poi dire amare sempre di più la feature. Si potrebbero avere nuove informazioni in merito durante i prossimi giorni.