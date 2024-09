TIM: offerte da soli 6 EURO con 300 GIGA in 5G

Tutti i gestori che si affollano per diventare i più importanti nel mondo della telefonia mobile non avevano fatto i conti con TIM. Questa realtà, che tra quelle più importanti resta una di quelle di riferimento, è stata in grado di riportare il meglio tra gli utenti, tutto sotto forma di offerte mobili straordinarie. Ovviamente l’obiettivo primario è quello di dominare, così come TIM ha sempre fatto, anche se non è semplice alla luce dei tanti rivali che ci sono.

A tal proposito è stato necessario lanciare di nuovo offerte già viste ma con un particolare: i prezzi sono stati rivisitati. I contenuti restano sempre uguali ma da oggi quando si parla di Power, c’è anche una gran convenienza. Effettivamente a dimostrarlo è già la prima soluzione, quella Power Special che tutti vorrebbero avere visto che offre un quantitativo di contenuti invidiabile.

TIM continua a battere tutti sul campo: le sue offerte sono scioccanti

Partendo dalla prima soluzione include infatti al suo interno un numero di giga pari a 300 in 5G per navigare in Internet ogni mese ma non finisce qui. Ci sono infatti anche minuti senza limiti per le telefonate interurbane ed urbane, 200 SMS verso chiunque e infine un prezzo di soli 9,99 € al mese. Questo è solo l’inizio in realtà, dato che ci sono altre due offerte ottime.

La prima delle due si chiama Power Iron ed ha un prezzo mensile di soli 6,99 €. Al suo interno ecco 150 giga in 4G per internet e i solidi SMS e minuti. Chiude la Power Supreme Easy, offerta da 7,99 € al mese con minuti ed SMS e con 200 giga in 4G. Il prezzo è di 7,99 € al mese.

Ovviamente non sono offerte destinate a tutti in quanto TIM le offre solo a chi proviene da gestori rivali molto forti. Tra questi ci sono solo ed esclusivamente i gestori virtuali e Iliad.