Per tutti gli utenti che intendono cambiare gestore telefonico e cercano una promo vantaggiosa che non li costringa a scendere a compromessi sulla qualità dell’offerta Iliad potrebbe essere la soluzione perfetta. L’operatore mette a disposizione dei nuovi clienti la nuova GIGA 120.

L’offerta mette a disposizione minuti ed SMS illimitati. Inoltre, sono presenti anche 120GB in 4G/4G+. Il tutto a soli 7,99euro al mese. Un’opportunità decisamente vantaggiosa per rimanere sempre connessi senza pagare cifre troppo alte.

La promo Iliad perfetta per tutti i nuovi utenti

Oltre quanto anticipato, l’offerta mette a disposizione anche una serie di vantaggi molto utili per tutti coloro che sono alla ricerca di un piano tariffario ricco e conveniente. Come anticipato, ci sono ben 120 GB disponibili per la connessione. Un’opportunità unica che garantisce agli utenti di non restare mai senza giga.

Inoltre, per tutti i clienti che viaggiano spesso, è possibile accedere ad una connessione stabile ed efficiente. Ciò anche quando ci si trova in altri Paesi dell’Unione Europea. Nello specifico per la connettività in roaming sono disponibili minuti ed SMS illimitati, mentre per internet sono garantiti 9 GB.

Il piano tariffario offerto da Iliad mette a disposizione anche una serie di servizi extra. Tra le funzioni disponibili per tutti gli utenti c’è l’hotspot, nessuno scatto alla risposta, il richiamo automatico e molto altro. Tutto ciò è compreso nella promozione, il che significa che non ci sono costi aggiuntivi.

Iliad garantisce ai suoi clienti un prezzo mensile fisso che non cambierà. Inoltre, non sono presenti costi nascosti o vincoli contrattuali. Dettagli importanti che caratterizzano un’esperienza imperdibile. Al momento non è chiaro se la promo presenta una data di scadenza. Per questo motivo, è utile non perdere tempo se si è interessati a cambiare gestore. Il consiglio è procedere con l’attivazione dell’offerta GIGA 120 di Iliad il prima possibile. In questo modo sarà possibile accedere ad una soluzione perfetta per le proprie esigenze.