IFA 2024: AUKEY lancia i nuovi caricabatterie wireless MagFusion

All’IFA 2024, AUKEY ha introdotto tre nuovi caricabatterie wireless dotati dell’innovativo sistema di raffreddamento Omnia-Frez. Questa tecnologia cerca di risolvere il problema del surriscaldamento durante la ricarica rapida. In che modo? Migliorando sia l’efficienza che la sicurezza del processo. Come funziona? Va a ridurre le temperature di ricarica fino a 20°C, consentendo una ricarica più veloce e sicura per i dispositivi. Secondo AUKEY, un iPhone 15 Pro, ad esempio, si ricarica con tale tecnologia al 100% in 26 minuti in meno rispetto ai caricabatterie tradizionali. Omnia-Frez, inoltre, serve anche ad aiutare a preservare la salute della batteria, allungandone la durata.

IFA 2024: la linea MagFusion Pro Aukey

Aukey lancia nuova linea MagFusion Pro, presentata anch’essa durante l’evento IFA 2024, comprende tre modelli: MagFusion 3-in-1 Pro, MagFusion GameFrost e MagFusion Dash Pro. Quale scegliere? Il MagFusion 3-in-1 Pro è perfetto per chi cerca un unico dispositivo che ricarichi iPhone, Apple Watch e AirPods. Il MagFusion GameFrost è pensato invece per i gamer mobili. In particolare quest’ultimo è utile per chi richiede alte prestazioni anche durante lunghe sessioni di gioco. C’è poi il MagFusion Dash Pro, che combina un design compatto con un potente sistema di raffreddamento, ideale per chi è sempre in movimento.

David Yunyou Wu, vicepresidente di AUKEY, è convinto che la tecnologia Omnia-Frez sappia dunque ben affrontare il problema del surriscaldamento, migliorando la velocità di ricarica e proteggendo la batteria a lungo termine. Questa innovazione, mostrata al pubblico all’IFA 2024, segna un importante passo avanti per gli utenti che sono stufi di attendere un tempo infinito per poter usare il loro dispositivo quando scarico. Il MagFusion Dash Pro è già disponibile per l’acquisto su aukey.com e nei rivenditori autorizzati dal 6 settembre 2024, mentre gli altri due modelli saranno sul mercato nel Q4 2024. In Europa, il MagFusion 3-in-1 Pro sarà venduto al costo di 129,99€, il MagFusion GameFrost a 42,99€ ed il MagFusion Dash Pro a 40,99€. IFA 2024 si conferma così una piattaforma di lancio strategica anche per AUKEY. La società continua a innovare nel settore della ricarica wireless, presentando soluzioni avanzate che rispondono alle esigenze di utenti.