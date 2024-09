Zepp Health all'IFA 2024: smartwatch Amazfit per il benessere femminile

A IFA 2024, Zepp Health ha annunciato una collaborazione rivoluzionaria con Wild.AI, un’app dedicata al benessere femminile. Questa partnership permette agli smartwatch Amazfit di integrare, per la prima volta, un sistema avanzato di gestione della salute femminile. La collaborazione si concretizza inizialmente con la serie Amazfit Active, ma verrà estesa anche ad altri modelli.

Cosa distingue questa innovazione? Grazie a Wild.AI, le utenti potranno accedere a consigli personalizzati su esercizio fisico, dieta e benessere. L’analisi si basa su oltre 450 articoli scientifici e tiene conto delle diverse fasi della vita di una donna, come il ciclo mestruale, la menopausa e la perimenopausa. Una novità che posiziona Zepp Health tra i pionieri del settore Femtech. Ma era davvero necessario? In passato, la ricerca scientifica si è concentrata prevalentemente sugli uomini, ignorando le esigenze specifiche delle donne. Questo vuoto viene colmato proprio grazie a Wild.AI ora mostrato al pubblico all’IFA 2024. Il device utilizza l’intelligenza artificiale per offrire una guida su misura, mai vista prima, personalizzata a livelli eccezionali.

IFA 2024: il primo device con Wild.AI

Presentato a IFA 2024, l’Amazfit Active è il primo dispositivo a integrare Wild.AI direttamente sullo smartwatch, offrendo punteggi di prontezza personalizzati e consigli in tempo reale. Le utenti possono monitorare i dati relativi alla propria salute direttamente dal polso e adattare l’allenamento e il recupero alle fluttuazioni ormonali. Zepp Health ha sviluppato anche concentrato i propri sforzi per la creazione dell’Amazfit Active cercando di incentrarsi su uno stile di vita attivo. Come? Mixando la tecnologia della serie Amazfit GTS lo stile compact dato dall’Amazfit GTS Mini. Il device possiede poi display AMOLED ultra-grande da 1,75” che pare abbia già conquistato il pubblico IFA 2024. L’orologio ha anche una batteria potentissima capace di resistere per due settimane ed ha integrato in esso Zepp Flow per un maggior livello di assistenza.

Ma come funziona tutto questo? L’integrazione della piattaforma Wild.AI non richiede alcun costo aggiuntivo e offre soluzioni olistiche per la gestione della salute femminile. Questo rappresenta un passo significativo per il settore, dimostrando che tecnologia e benessere possono davvero andare di pari passo. IFA 2024 si conferma quindi un trampolino di lancio per innovazioni che migliorano la vita quotidiana delle donne. Il futuro della Femtech è qui, e con l’introduzione dell’Amazfit Active, Zepp Health mette al centro le donne, rispondendo alle loro esigenze con soluzioni intelligenti e personalizzate.